Pamela, una autista que se conecta al mundo con su arte

San Pedro Sula, Honduras.



En la sociedad aún hay una visión alejada de lo que significa ser una persona autista, y es porque no conocen a Pamela Figueroa, una joven habilidosa en los estudios, apasionada del pincel y ansiosa por comerse el mundo con sus sueños.



Y es que a sus 33 años ha obtenido muchos logros en la vida por la sencilla razón que no se ha dejado doblegar por las barreras que le impuso la sociedad, pues en la escuela, colegio y universidad sufrió discriminación y bullying, incluso en los lugares donde ha trabajado.





EXPERTO Presidente junta directiva de Apoautis Ana Euceda

La causa del autismo, aún no se define por más investigaciones que se han hecho a nivel mundial, hay hipótesis que sea genético y ambiental. El autismo o Trastorno del Espectro Autista es una condición de vida que afecta la comunicación y socialización de las Personas en algunas ocasiones esta asociado a otras discapacidades como intelectual, sensorial y epilepsiaLa causa del autismo, aún no se define por más investigaciones que se han hecho a nivel mundial, hay hipótesis que sea genético y ambiental.

Pero su coraje y valentía la han llevado lejos. Tiene su título de perito mercantil, una licenciatura en Gerencia de Negocios y está por obtener su segunda carrera universitaria de Educación Artística en la Universidad Pedagógica. “Cuando me gradué en la secundaria fui la mejor de mi promoción, me gané una beca para estudiar en la Universidad Tecnológica de Honduras”.

LEA: El 64% de los casos de cáncer de pulmón son causados por el tabaco



Y es que el camino del éxito no deja de sonreírle, hace unas semanas le confirmaron que fue aceptada para obtener una beca de intercambio en Estados Unidos para seguir perfeccionando su arte.





CONTACTO Si es padre de familia y tiene dudas sobre el autismo llame a Apoautis: 2647-0930

en El Progreso y 2239-9942, Tegucigalpa.

Pamela ha conquistado sus triunfos a pulso, este año ganó un concurso de emprendimiento juvenil por la empresa que creó, Pamcraft, donde vende su arte.



“Mi sueño es seguir aprendiendo sobre educación y arte y en un futuro guiar a otros chicos autistas a que puedan conectar con el mundo a través del arte u otra pasión que tengan”, dice Pamela, una sampedrana que nació con autismo, pero que confirmó su condición a los 28 años, cuando fue diagnosticada en Guatemala.



El trastorno del espectro autista (TEA) es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona socializa con otras, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. Según estadísticas, es una condición que afecta más a los varones. Se dice que de cada 10, tres de ellos son mujeres.

Estas son algunas de las pinturas de Pamela.





Buena alumna



Aprendió a leer, relata, desde que tenía tres años y, pese a ser buena en los estudios, no tuvo la comprensión de sus maestros y compañeros, todo porque la consideraban diferente.



“No entendía por qué me trataban distinto hasta los profesores, sacaba notas de 100% y había veces que perdía un punto, era bien inteligente, pero entendí que no era la misma inteligencia que los demás. Si acaso llegué a tener uno o dos amigos varones, ya que las niñas conocen mejor las características del autismo, tienen esa habilidad”, dice la joven artista.



Quiso ser monja.



Los años transcurrieron para Pamela, siempre con la incertidumbre del por qué no encajaba en la sociedad, pero a medida pasaba el tiempo fue descubriendo ciertos signos que presentan las personas con trastorno del espectro autista.



Tuvo trabajos en varias empresas e igual su círculo de amigos no crecía, pero conoció a unas religiosas con quienes empatizó. “Me fui a estudiar a Guatemala dos años porque me gustaba la vocación de servir, pero siempre tenía la inquietud sobre lo que experimentaba, lo comenté a una de ellas y me hicieron las pruebas, allí me confirmaron lo que yo ya sospechaba.



“Me regresé al país y comencé a trabajar con niños autistas, ha sido uno de los mejores trabajos porque he podido experimentar lo que ellos sienten, lo que yo sentí pero que nadie logró comprenderme”.

Pamela dice: “Hay que concientizar a otras personas de que está bien ser diferente y que es la sociedad la que nos limita, pero que si nos dan la oportunidad de brindar lo mejor de nosotros, esa sería la forma correcta de ser incluidos dentro de la sociedad y alcanzar nuestro máximo potencial”.



“La parte más importante ha sido el apoyo de mi familia, decidí centrarme en mis estudios en vez de concentrarse en que no tenía amigos o que mis maestros no me comprendían, esas han sido mis dos fortalezas”, agregó.





Apoautis, una mano amiga para personas con autismo San Pedro Sula. Ana Gabriela Euceda, presidenta de la junta directiva de Apoautis, dice que en Honduras no hay estadísticas sobre personas autistas. A nivel mundial se conoce que uno de cada 160 niños tiene autismo, según la OMS; sin embargo, puede variar mucho entre países. Se habla de TEA (trastorno del espectro del autismo) porque no hay una sola forma de autismo, sino diferentes manifestaciones, como el síndrome de Asperger.

“Algunas de las características es que evitan el contacto visual y quieren estar solos. Tienen dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos. Presentan retrasos en las destrezas del habla y el lenguaje. Repiten palabras o frases una y otra vez, son apegados a objetos como juguetes o cobijitas”. Apoautis tiene 23 años de funcionar en cuatro departamentos.

Brindan servicios de evaluación y diagnóstico, atención individual y grupal, inclusión educativa, laboral, talleres ocupacionales y vocacionales y el apoyo hacia la familia. En los últimos años ha aumentado la demanda de los servicios..



Las características de un autista







1.- No responden a su nombre para cuando tienen 12 meses de edad.



2.-No señalan los objetos para demostrar su interés (no señalar un avión que pasa volando) para cuando tienen 14 meses de edad.



3.-No juegan juegos de simulación (jugar “a darle de comer” a un muñeco) para cuando llegan a los 18 meses de edad.



4.- Evitan el contacto visual y querer estar solos



5.- Tienen dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos.

6.-Presentan retrasos en las destrezas del habla y el lenguaje.



7.- Repiten palabras o frases una y otra vez (ecolalia)



8.-Dan respuestas no relacionadas con las preguntas que se les hace. (Se irritan con los cambios pequeños)

.

9.-Tienen intereses obsesivos.



10.- Aletean las manos, mecerse o girar en círculos.



11.- Tienen reacciones poco habituales al sonido, el olor, el gusto, el aspecto, el tacto o el sonido de las cosas.