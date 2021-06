¿Quiere saber si está anémica? Conozca los síntomas

San Pedro Sula, Honduras.



¿Usted ha escuchado a personas decir que tienen deseos de comer tierra o masticar arroz crudo, comer hielo, restos de café u otras cosas raras? Si conoce a alguien así es porque tiene un trastorno gustativo provocado por una anemia ferropenia conocida como anemia por deficiencia de hierro.



Nuestro cuerpo necesita oxígeno para poder realizar sus funciones correctamente. Para transportar el oxígeno desde los pulmones hasta los demás órganos, el cuerpo utiliza los glóbulos blancos y la hemoglobina (una proteína rica en hierro).





EXPERTO Hemato-oncólogo Óscar Pérez La anemia puede ocurrir en cualquier persona, ya sea niños, mujeres embarazadas o prsonas que al tener una enfermedad como por ejemplo en los riñones puede desarrollar una anemia.

Cuando una persona padece anemia no cuenta con los glóbulos rojos ni la hemoglobina suficiente para transportar el oxígeno necesario a todos los tejidos del cuerpo. Como consecuencia, la anemia por deficiencia de hierro puede hacerlo sentir cansado y con dificultad para respirar.



“La manera más sencilla de saber si una persona tiene anemia es a través de un hemograma, conocer cómo andan los valores de las células sanguíneas cuando están bajas. Sabemos que las anemias pueden ser hereditarias y otras adquiridas a raíz de otras enfermedades”, dice Óscar Pérez, hemato-oncólogo del hospital Cemesa.

Se dice que los niños y las embarazadas son los más propensos a sufrir de anemia, pero el especialista dice que no hay un tipo de población marcada, cualquiera la puede padecer.

Sin embargo, en las mujeres embarazadas la deficiencia de hierro puede ocasionar bajos niveles de glóbulos rojos, o sea, una anemia, y retrasar el desarrollo del feto. En los niños igual debe monitorearlos si los ve pálidos, mareados, malhumorados, piel y ojos amarillentos tiene que acudir al médico.

Es importante conocer cómo andan los niveles en la sangre.





Cómo identificarla



Según estudios, la tercera parte de la población en el mundo padece de esta condición, ya que no es considerada como una enfermedad, sino provocada mayormente por la misma, sobre todo en personas con males renales, tiroides, cánceres, enfermedades reumáticas, ginecológicas, gástricas, entre otras.



Los signos y síntomas de la anemia ferropénica pueden incluir fatiga extrema, debilidad, piel pálida, dolor torácico, latidos cardiacos rápidos o falta de aliento. Además de dolor de cabeza, mareos o vértigo, manos y pies fríos, inflamación o dolor en la lengua, uñas quebradizas y falta de apetito, especialmente en bebés y niños con anemia ferropénica.



“Si alguien tiene anemia y lo pone a correr se va a desmayar por la misma falta de hierro, puede perder el conocimiento, por eso es recomendable que a partir de los 40 años las personas se hagan cada año un hemograma”, expresa.



El especialista dice que la anemia se puede curar, sobre todo si son de tipo nutricionales, pero las que son producidas por daños en la médula ósea o neoplasias o invasión por enfermedad maligna son más difíciles de manejar, pues se debe conocer el origen.



La anemia por deficiencia de hierro puede ocasionar latidos del corazón irregulares o acelerados. Cuando tienes anemia, el corazón debe bombear más sangre para compensar la falta de oxígeno en la sangre. Esto puede ocasionar un corazón dilatado o insuficiencia cardiaca.



En los alimentos



El hierro de los alimentos se absorbe en el intestino delgado y pasa al torrente sanguíneo. Los trastornos intestinales que afectan la capacidad del intestino para absorber nutrientes de los alimentos digeridos pueden causar anemia por deficiencia de hierro.



Y es que además de hierro, el cuerpo requiere ácido fólico y vitamina B12 para formar células sanguíneas.



Pérez recomienda el consumo de carnes rojas, que son ricas en hierro y vitamina B12, además de cereales, frijoles, huevos, legumbres y lechuga.



Para obtener la adecuada cantidad de ácido fólico es saludable consumir todos los alimentos verdes como las espinacas, apio y brócoli, aparte de frutas como las uvas pasas y albaricoques.



El especialista expresa que para una mejor absorción del hierro es recomendable mezclarlo con vitamina C.

Lo que debe saber

En mujeres

Debido a que las mujeres pierden sangre cada mes durante la menstruación, en general son el grupo que más corre riesgo de padecer anemia por deficiencia de hierro.



Atento en los niños

Los niños necesitan una cantidad adicional de hierro durante los períodos de crecimiento. Si su hijo no tiene una dieta saludable y variada podría tener riesgo de padecer anemia.



Los vegetarianos

Las personas que no comen carne pueden tener mayor riesgo de padecer anemia por deficiencia de hierro si no ingieren otros alimentos ricos en hierro y en suplementos con el ácido fólico.

Los valores

Si tiene algunos de los síntomas de anemia es recomendable que se haga un hemograma.

Hombres adultos 13 g/dl.

Mujeres adultas 12

Cuando se tiene de 10-11 es una anemia leve

De 8-10 moderada

Y severa menos de 8, el nivel es crítico y de emergencia.