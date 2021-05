Una saludable caminata por El Merendón

San Pedro Sula, Honduras.



Con rostros sonrientes, sujetando la correa de su perro, escuchando su música favorita, solos o acompañados, así decenas de sampedranos llegan hasta la montaña de El Merendón donde han encontrado su lugar preferido para caminar, botar el estrés y la ansiedad provocada por la pandemia.



Son tres kilómetros observando lo bello de la naturaleza, entre el canto de los pájaros, el crujir de las hojas secas y el saludo de otros caminantes, el trayecto se vuelve más anemo.





PARA SABER Haga ejercicios de calentamiento. Camine lentamente de 5 a 10 minutos a fin de calentar los músculos y preparar el cuerpo para hacer ejercicio. Al final de la caminata, camine otros 5 a 10 minutos para ayudar a enfriar los músculos.

Unos con mascarillas puestas, otros no porque están al aire libre. Con pantalones cortos, leggins, sudaderas y tenis, todos caminan con el mismo fin quemar 200 calorías que dura el recorrido para botar toxinas y grasas y para regalarle al cuerpo salud y bienestar.

Desde hace cinco años y todos los domingos don Santiago Villar deja el ruido y contaminación de la ciudad y sube a la montaña para oxigenar sus pulmones, divertirse un rato y despejar su mente porque tiene claros los múltiples beneficios que deja caminar.



"Le da fortaleza en los pulmones y sobre todo en caso de enfrentar el virus, es beneficio hacerlo por salud, hay que hacer a un lado la pereza, además se suman más años de vida, los animo a que vengan a sudar", dijo.

Como él, otras personas mayores de 70 años que llegan hasta la montaña se han convertido en un gran ejemplo y motivación sobre todo para los jóvenes. Todos los caminantes son conscientes de la pandemia y por ello guardan su distancia y tome las medidas preventivas.



Miembros de la Policía llegan para brindar seguridad y resguardar a los caminantes.





¡A bailar y sudar!



Entre las 7:00 y las 10:00 de la mañana todos los domingos, en las cercanías de la cúspide de la montaña y donde popularmente se le conoce como la "Coca Cola", el ritmo punta, salsa y reggaetón le ponen sabor al ambiente, inclusive niños y ancianos, se observan bailando zumba.



Con improvisados palos de escoba, un parlante y la alegría de los sampedranos, este lugar se convierte en el mejor gimnasio al aire libre.



"Vamos, una más, sigamos. A mover esos cuerpos", son algunas palabras que se escuchan del entrenador óscar Cacho, quien hace esta labor teniendo como recompensa únicamente el agradecimiento de las personas, pues es una iniciativa propia. Y para compensar el esfuerzo, Cacho consigue premios para las competencias que organiza.



"Llevo siete años de mi vida fitness en El Merendón, y en este tiempo sabemos que hemos cambiado muchas vidas. Sí ahorita en etapa de pandemia, la enfermedad le puede tocar, sus pulmones van a estar más fuertes, además de la parte cardiovascular", dijo mientras realizaba los ejercicios.



Caminar puede prevenir o controlar diversas afecciones como las enfermedades cardíacas, la presión arterial alta y la diabetes de tipo 2. Fortalecer los huesos y los músculos, además de mejorar el estado de ánimo y el equilibrio y la coordinación.



Cuanto más rápido, más lejos y más frecuentemente camine, mayores serán los beneficios.





Después de bailar y sudar, usted puede comerse un banano, una naranja o un coco bien helado.

Los sampedranos aprovechan para que sus mascotan también se relajen del confinamiento.

Hágalo al caminar





-La cabeza en alto. Mire hacia adelante, no hacia abajo.



-El cuello, la espalda y los hombros deben estar relajados, y no levantados y tensionados.



-Debe balancear los brazos libremente, con una ligera flexión de los codos. Puede hacer un poco de envión con los brazos.



-Debe apretar ligeramente los músculos del estómago, con la espalda recta, no arqueada hacia delante o hacia atrás.

-Tiene que caminar de manera fluida, apoyando el talón y luego los dedos.

Algunas personas aprovechan las máquinas para fortalecer los músculos.