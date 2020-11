15 consejos para que eleve su autoestima

San Pedro Sula, Honduras.



Un año más, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora hoy 25, los abusos hacia este género están lejos de terminar.



Golpes, maltrato psicológico, discriminación, acoso y abuso sexual y la violencia obstétrica, que es un tipo de maltrato que sufre una embarazada al ser humillada, juzgada o lastimada físicamente, acaban destruyendo la autoestima la cual es una ‘vitamina psicológica’, consistente en valorarse a uno mismo de forma positiva.





Todo está en la mente Conviene sentirnos a gusto en nuestra propia piel, porque de ello depende sabernos y sentirnos capaces de conseguir las metas que nos proponemos, descubrir lo que queremos y luchar por ello para poder ser felices.

La psicóloga Elena Triminio del área de región mental de la Región Sanitaria de Cortés brinda algunos consejos de cómo curar esas huellas emocionales y levantar el autoestima de una mujer que ha sido víctima de maltratos.



A potenciar la autoestima



Según los especialistas, la baja autoestima supone un caldo de cultivo adecuado para que se potencie el envejecimiento patológico, mientras que una autoestima elevada puede servir como protector contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, y puede contribuir a la longevidad.



De acuerdo con una investigación de la Universidad Marshall mantener una buena postura corporal no solo reduce la sensibilidad al dolor lumbar, sino que además aumenta nuestra autoestima y asertividad, concepto que viene a significar equilibrio emocional, frente a los otros y nuestro bienestar psicológico.



La psicóloga clínica Margarita Marqués dice que teniendo en cuenta que la autoestima es considerada “el sistema inmunológico de la consciencia”, y dada la estrecha relación entre el cuerpo y la mente (psique y soma) de las personas, no resulta extraño que también potencie las defensas orgánicas”.



Según Marqués, la autoestima “puede subir o bajar dependiendo de los elogios o críticas que recibamos. Hay una parte que fomentan los demás y los logros que vamos alcanzando y otra que es innata o aprendida. Siempre se puede aprender a fomentar, fortalecer y potenciar la autoestima, lo cual nos da más fuerza y constancia para alcanzar nuestros objetivos y prosperar”.





No permita que los maltratos dañen su vida, usted vale mucho.

A ponerlos en práctica

1.-Recuerda que no te merece quien no sepa quererte, y no te valore y respete.



2.- Conviértete en tu propia prioridad, retoma fuerzas y sigue adelante.



3.-Recuerda que eres valiosa y no vuelvas a permitir que te hagan creer lo contrario.



4.-Siempre hay una oportunidad de mejorar, de buscar lo que te hace feliz y de paz.



5.-Da un salto de valentía y deja atrás a quien te lastima.



6.- Se quién quieras ser y no quien quieren que seas.



7.- Que no te quiten las ganas de nada, porque quien te quiere te quiere así en todas tus maneras, sin importar nada.



8.- Empieza a libertarte de personas, situaciones, todo y cualquier cosa que te empuje hacia abajo.



9.- Ten en cuenta que el amor propio es la base para tu felicidad, sin él no podemos amar a los demás ni dejar que nos amén.



10.- Has de tu vida un refugio seguro en el que solo permitas a personas te amen, te cuiden y respeten.



11.- Decide que mereces un amor real, verdadero y completo.



12.- No aceptes lo habitual como cosa natural. La violencia no debe seguir formando parte de tu día a día. Ponle un ato.



13.- Puedes más de lo que piensas, hay mucho por vivir y las ganas de seguir no deben faltar.



14.- La vida es corta para estar con alguien que no te hace feliz.



15.-Debes saber que el amor no duele, y cuando duele no es amor.