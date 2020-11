La FDA autoriza usar anticuerpos sintéticos contra el coronavirus

Redacción



La agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos (FDA) concedió una autorización temporal para un nuevo tipo de tratamiento contra el covid-19, anticuerpos sintéticos fabricados por Eli Lilly, únicamente para los enfermos leves o moderados.



El tratamiento se ha desarrollado de forma específica contra el nuevo coronavirus. Otros, como el remdesivir y la dexametasona, recibieron autorizaciones tras haber demostrado cierta eficacia contra el patógeno, pero sus moléculas ya existían antes de la pandemia y tenían otros usos.





La FDA dio una “autorización para un uso de emergencia” del nuevo tratamiento, basándose en los resultados de un ensayo clínico realizado con 465 adultos no hospitalizados.



Los anticuerpos se podrán utilizar únicamente con adultos y jóvenes de más de 12 años, con un peso de al menos 40 kg, y que tengan “un alto riesgo de evolucionar hacia un covid-19 grave y/o una hospitalización”.



Mediante inyección



El tratamiento llamado bamlanivimab se administra con una sola inyección intravenosa. Esos anticuerpos imitan lo que hace el sistema inmunitario tras el contagio por el coronavirus, bloqueando la punta del virus que le permite adherirse a las células humanas y penetrar en su interior.



Se considera que este tratamiento es más eficaz en la fase inicial de la infección, cuando los anticuerpos tienen todavía una posibilidad de detener el virus, y no durante la segunda fase del covid-19, en la que el peligro ya no es el patógeno sino una reacción excesiva del sistema inmunitario, que ataca los pulmones y otros órganos.



En el ensayo clínico, sólo el 3% de los pacientes con alto riesgo de sufrir un covid-19 grave tuvieron que ser hospitalizados o acudir a urgencias tras recibir bamlanivimab, frente al 10% al que se le administró un placebo.

