¿Y usted ya se hizo la mamografía?

Hoy más que nunca ¡examinate!

SAN PEDRO SULA. Los oncólogos de la Liga contra el Cáncer no cesan en su lucha por lograr que las mujeres aprendan a querer su cuerpo y a identificar cualquier anomalía, por ello lanzaron su campaña “Hoy más que nunca ¡examinate!” mediante el Programa de prevención y educación en salud y cáncer (Pesca).



“Se hacen nobles esfuerzos, pero precisamos comunicar, no solo informar a la población y tener la posibilidad de generar un cambio en actitud, que comienza por conocer nuestro riesgo particular de padecer cáncer de mama. Se detectan lesiones tempranas en menos del 10% de los casos, queremos que esta cifra se incremente, no debemos desfallecer en el esfuerzo”, manifiesta la especialista Suyapa Bejarano.



Si quiere prevenir esta enfermedad, Bejarano recomienda procurar estilos de vida saludables, ejercicio diario, dieta baja en grasas y azúcares, evitar consumo de sustancias tóxicas como el alcohol, tabaco, entre otras.



“La dieta de una mujer con diagnóstico confirmado depende del estado inicial y el padecimiento de otras enfermedades, como la diabetes mellitus. En general se recomienda evitar los alimentos fritos, consumo de grasas saturadas (mantequilla, grasas animales), colorantes y aditivos artificiales en los alimentos, limitar el consumo de carbohidratos (azúcares, harinas), las bebidas carbonatadas.

Ingerir las porciones de acuerdo con nuestra edad y consumo de calorías, es muy importante tener soporte de una nutrióloga o nutricionista. Hacer la mejor elección de alimentos de acuerdo con los recursos”.