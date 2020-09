¿Quiere vivir más años? atesore bien su corazón

San Pedro Sula, Honduras

¿Ha escuchado decir a algunas personas que les duele el corazón? Aunque esto ha generado muchas dudas, los especialistas confirman que el dolor es real y se llama angina, provocado por la reducción del flujo sanguíneo.



El corazón es un órgano muscular cuya función es bombear la sangre contenida en nuestro organismo a través del sistema vascular (arterias, capilares y venas). Al contraerse impulsa la sangre (sístole) y, en un segundo momento, el corazón se relaja para recibir la sangre (diástole).





Siga estas recomendaciones y mantenga un corazón saludable. Recuerde que nunca es tarde para cuidar de su salud.

-Haga ejercicio regular.

-Una adecuada alimentación.

-Tenga un sueño reparador.

-Evite el impacto del estrés y las relaciones tóxicas.

-No fume.

-El consumo inmoderado de alcohol es peligroso.

-Tenga cuidado con las bebidas energizantes o drogas ilícitas.

“El dolor es intenso, no diferente al experimentado a un infarto agudo del miocardio, excepto por el tiempo de duración y por el grado de afectación. Un corazón enfermo muchas veces no da señales, así que el médico debe investigar no solo en busca de daño ya instalado, sino, y sobre todo, de factores de riesgo que podrían corregirse para evitar la aparición o desarrollo de enfermedades cardiovasculares”, expresa Gustavo Moncada, cardiólogo intervencionista del IHSS y profesor de la Unidad de Investigación Científica (UIC) de la Facultad de Ciencias de la Medicina en la Unah.



Enfermedades cardiacas

Del corazón pende la vida y debemos cuidarlo como un preciado tesoro, por eso es necesario que usted conozca todas las enfermedades relacionadas con este órgano y cómo prevenirlas.

LEA: ¿Es paciente cardiaco? Manténgase controlado y cuídese del covid-19





Gustavo Moncada, especialista en cardiología, aconseja a las personas que sufren de males cardíacos cuidarse del covid-19. Dice que ellos tienen el mismo riesgo que las demás personas, pero las cosas se pueden complicar para aguien con esa condición de salud.

La hipertensión arterial es el problema más frecuente entre los adultos. Una investigación realizada por la Unidad de Investigación Científica (UIC) demostró que un 33% de los hondureños padecen hipertensión arterial.



Sin embargo, la enfermedad isquémica aterosclerótica continúa ganando terreno entre los hondureños a consecuencia de la diabetes mellitus, el tabaquismo, el sobrepeso y obesidad, los problemas de colesterol y triglicéridos (dislipidemia), así como también el envejecimiento de la población.



Otros problemas prevalentes entre los hondureños y asociados a un pobre desarrollo sanitario y ambiental son la fiebre reumática asociada a infección recurrente de las amígdalas y que afecta las válvulas cardiacas, así como la enfermedad de Chagas, que puede afectar el músculo cardiaco y su sistema de conducción eléctrica.



Moncada dice que las mujeres gozan de una protección gracias a sus hormonas, especialmente los estrógenos, así que en el grupo de edad por debajo de 50 años los hombres tienden a presentar con mayor frecuencia enfermedades cardiovasculares, incluyendo muerte cardiovascular.



Al llegar la menopausia, la protección natural comienza a desaparecer progresivamente y las enfermedades cardiovasculares y metabólicas se expresan con mayor agresividad biológica en las mujeres. Hacia los 65 años, el riesgo se equipara.



El experto manifiesta que entre la sintomatología o señales asociadas a un corazón enfermo está la dificultad para respirar, fatiga fácil, palpitaciones, poca tolerancia al esfuerzo físico, angina de pecho, inflamación de los pies (edema).



Muertes por enfermedades cardiovasculares



Recientemente hemos desarrollado una investigación sobre muerte súbita o repentina, desde la UIC en la Facultad de Ciencias Médicas, con médicos en servicio social y hemos podido constatar que la mayoría de muertes naturales en el país son causadas por enfermedades cardiovasculares. Esto no es una sorpresa, pues es una tendencia mundial, mientras el número de muertes en el mundo se aproxima a un millón por covid-19, cada año fallecen 17 millones de personas por enfermedades cardiovasculares en el planeta. Esta tendencia se mantiene independientemente del nivel de desarrollo económico de los países, según las publicaciones de la OMS.



¿Cómo influye la tristeza? “Mente sana en cuerpo sano”. El especialista detalla que las alteraciones emocionales impactan negativamente en el funcionamiento corporal.



“El estudio Inter Heart, publicado en 2008, demostró que el estrés es un factor de riesgo asociado a infarto cardiaco, tan potente como lo es el tabaquismo. Las emociones fuertes sin duda alguna alteran la dinámica del corazón, ya que al exponerlo de manera repetida o sostenida al efecto de las hormonas, como corticoides, adrenalina y noradrenalina, experimenta trastornos en la contractilidad y la conducción eléctrica del mismo corazón.



En situaciones extremas se puede generar una condición denominada síndrome del corazón roto. Fue descrito y caracterizado en Japón (síndrome de Takotsubo).



Es una enfermedad severa del corazón, transitoria, que simula a un infarto y que habitualmente está asociada con el sentimiento de pérdida, sea por una ruptura amorosa o por la pérdida de un ser querido. De tal manera que mantener la paz mental y vivir de manera armónica es saludable para el corazón.

Un corazón saludable se logra a través de ejercicio, tener paz mental y una alimentación adecuada.





Revise bien lo que come



El investigador asegura que “somos lo que comemos”. “Tu alimento debe ser tu medicina” alude a que si comemos sanamente, existe menor riesgo de enfermar. Los alimentos ricos en grasas y azúcares refinadas son terribles para el organismo y provocan sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus.



El exceso de sal en la alimentación se asocia con un mayor riesgo de hipertensión arterial. El mejor momento para aprender a comer de manera saludable es la niñez, pero lamentablemente la obesidad infantil es un problema que crece de manera alarmante en Honduras.



La imagen del “niño sano” rosadito y rechonchito ese es verdaderamente un mito. El destino metabólico de un ser humano se fabrica en el vientre materno y durante su primer año de vida.



“Quien tiene un automóvil no debe esperar a que este falle para llevarlo a revisión (mantenimiento preventivo). El cuerpo humano es mucho más importante, merece más cuidado y atención.



Una de las razones por las que mueren más hombres que mujeres por causas naturales es justamente porque las últimas visitan al médico más a menudo. La sociedad hondureña y las instituciones deben apostarle a la promoción de la salud y a la prevención, resulta mucho más costo-efectivo que tener que curar enfermedades”.





Función cardiaca

Así debe latir

La frecuencia cardiaca es la velocidad con la cual el corazón completa un ciclo en un minuto. La normalidad en reposo oscila entre 60 – 80 latidos por minuto. Este parámetro es variable, dependiendo de varios factores.



En los niños

Es más alta, 140-160 latidos, en un recién nacido y progresivamente se va reduciendo a medida que se desarrolla y crece. Así que la frecuencia cardiaca de un niño es distinta a la de un adulto.



Con los pulmones

Las cámaras derechas están conectadas con los pulmones, permitiendo que la sangre sea oxigenada y entregada a las cámaras izquierdas a través de la arteria aorta para ser distribuida por el cuerpo.