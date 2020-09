Fumar aumenta el riesgo de sufrir hemorragia letal en el cerebro

The New York Times.



Los fumadores presentan un aumento significativo en el riesgo de morir por un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico, advierte un estudio reciente.



En el estudio, los investigadores analizaron los datos de más de 16,000 parejas de gemelos del mismo sexo en Finlandia. Los gemelos nacieron antes de 1958, y se les dio un seguimiento durante alrededor de 42 años (entre 1976 y 2018).



Durante el seguimiento, hubo 120 muertes por una hemorragia subaracnoidea (HSA). Se trata de un tipo de ACV hemorrágico que ocurre debajo de la membrana que recubre al cerebro. La edad de muerte mediana fue de unos 61 años.



En comparación con los no fumadores, el riesgo de un sangrado letal en el cerebro fue tres veces más alto entre los fumadores empedernidos y moderados, y 2.8 veces más alto entre los fumadores ligeros.



Los hallazgos se publicaron en la edición del 17 de septiembre de la revista Stroke.



"Nuestro estudio provee más evidencias de un vínculo entre fumar y el sangrado en el cerebro", comentó el coautor del estudio, Ilari Rautalin, en un comunicado de prensa de la revista. Rautalin es estudiante de medicina y de doctorado de sexto año de la Universidad de Helsinki, en Finlandia.

Factores incidentes



A diferencia de investigaciones anteriores, este estudio encontró que la hipertensión, unos niveles más bajos de actividad física y el sexo femenino no eran factores significativos en el riesgo de una hemorragia letal en el cerebro.



El trabajo no incluyó datos de los casos no letales. Y los investigadores no pudieron evaluar el impacto de ser exfumador en esas hemorragias cerebrales, porque los exfumadores y los que nunca habían fumado se combinaron en la categoría de no fumadores.



Aun así, "este estudio a largo plazo de gemelos ayuda a confirmar el vínculo entre la hemorragia subaracnoidea y el tabaquismo", aseguró la Dra. Rose Marie Robertson, subdirectora de ciencias y medicina de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association, AHA).



"No fumar, o dejar de fumar si ya ha comenzado a hacerlo, es un componente esencial de la prevención primaria", añadió Robertson, codirectora del Centro de Tabaco para las Ciencias de la Regulación de la AHA. Robertson no participó en el estudio.



Un estudio anterior con casi 80,000 gemelos de Dinamarca, Finlandia y Suecia sugirió que los factores de riesgo externos, como fumar, tienen una influencia mucho mayor en la hemorragia subaracnoidea que la genética.