¿Unas piernas más gruesas significan una presión arterial más baja?

Las personas con unas piernas más gordas parecen ser menos propensas a la hipertensión, sugiere una investigación reciente.



Los investigadores sospechan que medir la grasa en las piernas podría ayudar a orientar a los esfuerzos de prevención de la presión arterial.



Las personas con unas piernas más gruesas quizá no se tengan que preocuparse tanto de la hipertensión, un factor que contribuye al ataque cardiaco y el accidente cerebrovascular.





EN DETALLE Los expertos aconsejan llevar una vida saludable, por eso es importante que haga lo siguiente:

-Reduzca el consumo de la sal (el sodio)

Haga ejercicio de manera regular, por lo menos tres veces a la semana.

-Duerma tiempo suficiente

-Reduzca el estrés

-Beba menos alcohol.

“La distribución de la grasa es importante. Aunque pensamos que la grasa siempre es mala, quizá la grasa en las piernas no sea tan mala como pensamos”, señaló Aayush Visaria, estudiante de Medicina de la Facultad de Medicina de Nueva Jersey.

No a las grasas





PARA SABER Los investigadores usaron imágenes radiográficas especiales para medir la grasa en las piernas. Esas medidas se compararon con las medidas generales de la grasa corporal. Se definió que los hombres que tenían un 34% de grasa en las piernas tenían mucha grasa en las piernas. En las mujeres, fue de 39%.

Pero esto no significa que las personas que aumentan más de peso en las extremidades inferiores no deban también mantener un peso saludable.



“Independientemente de su ubicación, una gran cantidad de grasa no es buena. Tener músculo es mejor que tener grasa. Nuestro estudio dice que si uno tiene grasa, más grasa en las piernas es mejor que tenerla en el abdomen”, comentó Visaria.



El doctor Vivek Bhalla es director del Centro de la Hipertensión de la Universidad de Stanford, en California.



“No se debe interpretar que este estudio diga que si un paciente tiene una mayor cantidad de grasa en las piernas no desarrollará hipertensión. Es un estudio importante para motivar más investigación sobre los factores que causarían una presión arterial más baja”, explicó.



Los hallazgos se sostuvieron incluso después de que los investigadores ajustaron por factores como la edad, el sexo, la raza/etnia, fumar, el uso de alcohol, los niveles de colesterol y los niveles de grasa en la cintura.