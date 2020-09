No es probable que la COVID-19 se transmita por la leche materna, según estudio

The New York Times.



Es poco probable que las madres lactantes transmitan el nuevo coronavirus a sus bebés a través de la leche, señalan unos investigadores.



No se ha documentado ningún caso de un bebé que contrajera la COVID-19 a través de la leche materna, pero todavía hay preguntas sobre el riesgo potencial.



Los investigadores examinaron 64 muestras de leche materna recolectadas de 18 mujeres de todo Estados Unidos que estaban infectadas con el nuevo coronavirus (el SARS-CoV-2), que provoca a la COVID-19.





Una muestra arrojó un resultado positivo de ARN de coronavirus, pero las pruebas de seguimiento mostraron que el virus no podía replicarse, y por tanto no podía infectar al bebé amamantado, según el estudio, que se publicó en una edición reciente en línea de la revista Journal of the American Medical Association.



"La detección de ARN viral no equivale a una infección. Debe crecer y multiplicarse para ser infeccioso, y no encontramos esto en ninguna de nuestras muestras", señaló la autora del estudio, Christina Chambers, profesora de pediatría de la Universidad de California, en San Diego (UCSD). Chambers también es directora del Biorepositorio para la Investigación sobre la Leche Humana de Mommy's Milk.



"Nuestros hallazgos sugieren que la leche materna en sí no es una fuente probable de infección para un bebé", comentó Chambers en un comunicado de prensa de la UCSD.

Tome las medidas



Para prevenir la transmisión del virus mientras se da el seno, se recomienda usar una máscara, lavarse las manos y esterilizar el equipo de extracción tras cada uso.



"Esperamos que nuestros resultados y estudios futuros ofrezcan a las mujeres la tranquilidad que necesitan para dar el seno. La leche materna provee unos beneficios invaluables para la madre y el bebé", dijo la coautora, la doctora Grace Aldrovandi, jefa de la División de Enfermedades Infecciosas del Hospital Pediátrico Mattel de la UCLA, en Los Ángeles.