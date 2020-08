No permita que más personas mueran por dengue

San Pedro Sula, Honduras.



Contrario al coronavirus, que afecta en menor escala a los niños, el dengue se ha ensañado con ellos, convirtiéndolos en los más vulnerables y afectados, debido a que por su edad han estado menos expuestos a este virus, por lo tanto han desarrollado menos inmunidad.



Pese a las alarmantes cifras de menores fallecidos, en su mayoría a causa del dengue grave, aún no se logra hacer conciencia.



Este mal no da tregua y en cuestión de horas puede arrebatarle la vida a una persona, sin distingos de edad, raza o clase social.





“Desgraciadamente sí, primero se automedican o automedican al niño, y cuando ven que no les llega lo traen. Tenemos muchas muertes al arribo o en menos de 48 horas, ya llegan los pacientes tan complicados que es difícil revertir los cuadros graves por las complicaciones que desarrollan. A veces le hacen más caso al sobador, a la vecina, a la abuelita, más que a las recomendaciones que se dan”, dice Luisa María Pineda, epidemióloga del Mario Rivas.



¿Cómo saber si tengo dengue, zika o coronavirus?



La epidemióloga expresa que por los signos y síntomas, aunque en cierto momento se pueden confundir, sobre todo si se desarrolla sin signos de alarma. Hay signos y síntomas que predominan más en una enfermedad que en otra, o algunos pueden no estar presentes; por ejemplo, para tener dengue tiene que haber fiebre, lo que no es obligatorio para el coronavirus.



Los síntomas “De dengue clásico, o actualmente llamado dengue sin signos de alarma, son fiebre alta, dolor retroocular (detrás de los ojos), en las articulaciones, músculos, en los huesos, en la cabeza (cefalea). Puede haber rash o algo parecido al sarpullido/alergia en el cuerpo.



Mientras que en el dengue grave son todos los síntomas anteriores más los signos de alarma, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, taquicardia o respiración acelerada, fatiga, extremidades frías, puede haber manifestaciones de hemorragias (de nariz, en encías, sangre en el vómito, etc.).





¿Mucha indiferencia?



“En Honduras hemos perdido esa cultura, en las escuelas y colegios antes llevaban una asignatura de Promoción de la Salud. En los hospitales y centros de salud cuando los pacientes esperaban la consulta había personal encargado de hablarle de los diferentes problemas de salud. Los medios de comunicación juegan un papel importante también para informar y educar al pueblo; pero cada día que pasa todas estas estrategias se han ido perdiendo”, manifiesta.



Recomienda la eliminación de criaderos. “Eso es lo básico, hay otras cosas, pero con eso controlaríamos al vector, en su mayor parte. Un pueblo educado no bota la basura a la calle, mantiene su hogar y alrededores limpio, debe lavar su pila por lo menos una vez a la semana, evitar recipientes u objetos que puedan servir de criadero en el patio o alrededor de su casa”.



Tratamiento Acetaminofén y abundantes líquidos para no deshidratarse, pero preferiblemente acudir al médico para que evalúe con qué enfermedad está cursando y no automedicarse.



Hoy se conmemora el Día Internacional del Dengue, cuyo objetivo es fomentar la reflexión y dar a conocer las maneras de prevenir esta mortal enfermedad.

Una lucha de todos



El Gobierno debe implementar programas educativos en la prevención de enfermedades.



Urgen campañas para hacer conciencia a la población de cómo accionar, sobre todo por lo grave del dengue.



El Aedes aegypti, el mosquito hembra, después de alimentarse puede poner hasta 400 huevos a la vez.