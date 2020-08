Para una vida más larga, cualquier ejercicio es bueno, según un estudio

The New York Times.



¿Quiere tener una vida más larga? Suba por las escaleras, haga estiramientos o juegue al voleibol, sugiere un nuevo estudio.



Esas actividades estaban entre varias que se vincularon con unas tasas más bajas de muerte prematura en un estudio de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), que contó con casi 27,000 adultos de EE. UU. de 18 a 84 años.



Los investigadores se preguntaban cuáles de los ejercicios con una mayor orientación social (como los deportes de equipo) contribuían a la longevidad. Les preguntaron a los participantes en 1998 qué tipo de actividad realizaban, y entonces observaron las causas de muerte hasta 2015.



Aunque encontraron que cualquier forma de ejercicio ayuda, el estiramiento y el voleibol se vincularon de forma única con un riesgo más bajo de muerte precoz. Las actividades de aptitud física, como caminar, el ciclismo y los aeróbicos, también fueron beneficiosas. Solo se observó una asociación entre las actividades y las tasas de mortalidad.



Efectos en la longevidad



Los hallazgos sugieren que algunos tipos de ejercicio tienen unos beneficios especiales cuando se trata de reducir el riesgo de muerte precoz, pero que la mayoría no tienen ningún efecto en la longevidad, apuntaron los investigadores.



"Si hace cualquier ejercicio, es mejor que si no hace nada", señaló el autor principal, Connor Sheehan, profesor asistente de la Facultad de Dinámicas Sociales y Familiares T. Denny Sanford de la ASU.



"Yo no me esforzaría demasiado por ajustar mi estilo de vida según los resultados de este estudio, porque quizá para usted hacer estiramientos sea más difícil que jugar voleibol, por ejemplo", planteó en un comunicado de prensa de la universidad.



Y es probable que el deporte de equipo que se mostró que tenía un efecto negativo en la longevidad le sorprenda: el béisbol. Los investigadores sospechan que esto se debe a la cultura de tabaco de mascar vinculada con el deporte.



El fútbol americano, un deporte de contacto que se asocia con el desarrollo de la encefalopatía traumática crónica, una enfermedad del cerebro, no se asoció con una muerte más temprana.



Los investigadores comentaron que los beneficios del grupo fueron consistentes entre los distintos grupos sociales.



La conclusión: "creo que lo mejor es seguir haciendo lo que pueda hacer de forma constante, lo que disfruta haciendo de forma constante", señaló Sheehan.



Los hallazgos se publicaron en la edición de julio de la revista Medicine and Science in Sports and Exercise.