El 45% de los infectados son asintomáticos y los más peligrosos en propagar el virus

Hasta un 45% de las personas infectadas con la COVID-19 no tienen ningún síntoma, y podrían tener un importante rol en la propagación del virus, señala un estudio reciente.



Los hallazgos muestran la necesidad de la administración de pruebas y del rastreo de contactos a gran escala para combatir a la pandemia, según los investigadores de Scripps Research.



"La propagación silenciosa del virus hace que sea más difícil de controlar", dijo el autor del estudio, el doctor Eric Topol, fundador y director del Instituto de Investigación Traslacional Scripps en La Jolla, California, y profesor de medicina molecular de Scripps Research.



"Nuestra revisión de verdad resalta la importancia de las pruebas. Está claro que con una tasa tan alta de asintomáticos, necesitamos ampliar mucho la búsqueda, de otra forma el virus seguirá evadiéndonos", añadió en un comunicado de prensa de Scripps.

Los investigadores analizaron los datos de estudios sobre la infección con el coronavirus en personas de todo el mundo y en varios grupos, incluyendo a los residentes de los hogares de ancianos, los pasajeros de cruceros y personas encarceladas.



"Lo que casi todos tuvieron en común fue una proporción muy alta de individuos infectados sin síntomas", comentó el coautor del estudio, Daniel Oran, científico conductual de Scripps.



"Entre más de 3,000 reclusos en cuatro estados que tuvieron resultados positivos del coronavirus, la cifra fue astronómica: un 96 por ciento eran asintomáticos", apuntó Oran en el comunicado.



Otro hallazgo fue que las personas asintomáticas quizá puedan transmitir el nuevo coronavirus durante mucho tiempo, quizá durante más de 14 días.



Los investigadores también dijeron que aunque no tengan síntomas, las personas infectadas podrían de cualquier forma estar en riesgo de daños. Por ejemplo, unas TC mostraron que un 54 por ciento de las personas infectadas pero asintomáticas en un crucero tenían anomalías pulmonares menores, lo que sugiere que la infección con el coronavirus podría afectar a la función pulmonar de una forma que no es aparente de inmediato.



Con tantos casos asintomáticos, los investigadores enfatizaron la importancia de no propagar la infección.



"Nuestro estimado de un 40 a un 45 por ciento de asintomáticos significa que, si usted tiene la mala suerte de infectarse, la probabilidades de tener síntomas es casi como lanzar una moneda al aire. Pensamos que usar una máscara tiene mucho sentido para proteger a los demás", concluyó Oran.