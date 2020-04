Los beneficios del distanciamiento social superan al costo económico de la pandemia

The New York Times.



Los beneficios de unas normas estrictas de distanciamiento social en cuanto a las vidas salvadas durante la pandemia del coronavirus superan con creces a los daños proyectados para la economía de EE. UU., afirma un informe reciente.



"Nuestro análisis de rentabilidad muestra que las medidas extensivas de distanciamiento social que se están adoptando en EE. UU. probablemente no sean una reacción exagerada", señaló la autora principal, Linda Thunstrom, profesora asistente de economía de la Universidad de Wyoming, en Laramie.



"El distanciamiento social salva vidas, pero conlleva unos costos importantes para la sociedad debido a la reducción en la actividad económica", comentó en un comunicado de prensa de la universidad. "Aun así, basándonos en nuestras suposiciones de referencia, los beneficios económicos de las vidas salvadas superan de forma sustancial al valor de las pérdidas proyectadas para la economía de EE. UU.".





Si se supone que las medidas de distanciamiento social se adoptan de forma suficientemente amplia como para reducir de manera significativa el contacto entre las personas, sus beneficios superarán los costos económicos en 5.2 billones de dólares, según Thunstrom y sus colaboradores.



Los hallazgos, publicados en la edición en línea del 14 de abril de la revista Journal of Benefit-Cost Analysis, se basan en los datos más recientes sobre la propagación del coronavirus y su impacto en la actividad económica.



Stephen Newbold, coautor del estudio, dijo que "debería ser posible realizar un análisis más detallado cuando haya más datos disponibles". Newbold es profesor asistente de economía.



"Pero una evaluación rápida, basada en la mejor información que hay disponible ahora, añade un rigor muy necesario a la discusión pública sobre la respuesta política a este brote", explicó en el comunicado de prensa.

El impacto



El análisis incluye el impacto potencial de la COVID-19 en el sistema de atención de la salud de EE. UU. Los investigadores de Wyoming estimaron que las medidas actuales de distanciamiento social reducirán la tasa promedio de contacto entre los individuos en un 38 por ciento. Y esto, a su vez, reducirá el pico de la curva de infección en más de la mitad, ayudando a evitar que el sistema de salud se sobrecargue y manteniendo la tasa de mortalidad por debajo de las peores proyecciones.



El análisis no evaluó cómo el distanciamiento social afectará a grupos específicos de personas.



"Es lógico que los grupos más vulnerables de la sociedad sean los más afectados. Por ejemplo, la industria de servicios se verá afectada de forma desproporcionada por estas políticas, lo que conducirá a despidos masivos de trabajadores con unos ingresos bajos", escribieron los investigadores.



También es probable que los grupos con las mayores desventajas económicas sean los que sufran las peores consecuencias de salud con la COVID-19, apuntaron los autores del estudio.



En teoría, dijeron los investigadores, el impacto desigual de la pandemia y de las medidas de distanciamiento social podrían resolverse "con unas redistribuciones adecuadas de los recursos".



Los investigadores también plantearon que Estados Unidos debe prepararse mejor para brotes futuros de enfermedades.



"Nuestro análisis sugiere que las políticas agresivas de distanciamiento social que se promueven ahora en EE. UU. probablemente estén justificadas, dado que no había unos buenos planes de contingencia para una epidemia de esta magnitud", añadieron. "Pero los costos y las consecuencias serán dolorosos. Para evitar esto en el futuro, es probable que garantizar que estemos mejor preparados para la próxima pandemia tenga grandes beneficios sociales".