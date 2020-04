Haga su parte: Usted es responsable de frenar el coronavirus

Redacción



La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de virus de COVID-19 como una pandemia, por su rápida propagación y capacidad de contagio.



Ante esto, los gobiernos han tomado diferentes medidas de prevención y cuidado de la salud para sus habitantes, siendo las más importantes evitar el contacto con otras personas y el lavado de las manos.

Pero como individuos y ciudadanos: ¿Qué podemos hacer para evitar que el coronavirus se propague?





Javier Ramos Jiménez, jefe del servicio de infectología del Hospital Universitario, explica que la corresponsabilidad social es una obligación que tenemos para procurar el bienestar común.



"Hay muchas acciones fáciles y positivas que se pueden llevar a cabo, que también son parte de nuestra conciencia comunitaria".





Además: Conozca cómo estos tres países han mantenido a raya el coronavirus

Así puede ayudar





Infórmase

La primera responsabilidad es estar informados, obtener información fidedigna de fuentes oficiales y verificada e ignorar rumores de redes sociales o esparcidas por familiares y amigos. "Las redes sociales actuales hacen que los rumores y los conceptos no fundamentados se propaguen rápidamente. "Una mentira se puede convertir en una verdad para la persona que lo lee, y ahora con esta situación y las redes sociales vemos este fenómeno", dice el infectólogo Ramos Jiménez.



Mantenga la calma

El especialista recalca que se debe mantener la compostura y evitar conductas irracionales como la compra excesiva de papel higiénico, cubrebocas, antibacterial o productos de limpieza de forma absurda porque provocan más pánico en la población, además del desabasto de los productos."Es una realidad que el coronavirus está en nuestra comunidad y empieza a propagarse, pero hay que tener la mente abierta y estar sensibles a que esto se está propagando, sin causar más daño".



No son vacaciones

La cancelación de clases desde primaria hasta universidad, el cierre de gimnasios, bares y cines, entre otros, es con el propósito de impedir una transmisión mayor del virus, explica Ramos Jiménez, y es por eso que la gente debe estar en su casa.

"No son vacaciones, esto es importante. Este periodo, estas cuatro a cinco semanas de contingencia, es con el objetivo de resguardarse en casa para no dar las condiciones para que el virus se propague. "Expertos en la educación recomiendan que este tiempo que estarán fuera, a los niños se les conserve una rutina con actividades escolares, asesorados por sus papás. Gracias al desarrollo de redes sociales, muchas de las tareas y de los ejercicios pueden hacerlos en línea".



No exponerse innecesariamente

En estas semanas lo más importante es evitar la propagación del virus, es una gran responsabilidad social como individuos.

Ramos Jiménez recomienda que se eviten eventos con aglomeraciones, porque esto facilita el contagio. "Si te sientes mal, con síntomas de una infección respiratoria, es mejor no ir al trabajo, no salir de viaje, no ir a donde hay un grupo de personas, como aeropuertos o centrales de autobuses, no hay que salir de casa si no es necesario. El sentido común nos guía, entre más gente mayor es el riesgo de adquirir la infección".



Vigilar y cuidar la salud

Se ha documentado que el coronavirus puede afectar principalmente a personas mayores de 65 años o con un sistema inmunológico débil, por esto los familiares serán los principales aliados para su protección.

"Familias que han tenido abandonados a los abuelitos deben procurar su bienestar, facilitarles sus actividades, como salir al mandado para que ellos no tengan que hacer las compras, empezando por la propia familia y extendiéndose a amigos", comenta Ramos Jiménez.







NO DEBE OLVIDAR



La OMS recomienda el lavado de manos con abundante agua y jabón, taparse la boca y nariz al toser o estornudar, con la parte interior del codo, no saludar de beso y mano, descontaminar con desinfectante objetos y superficies que se tocan con frecuencia, no automedicarse y usar cubrebocas en caso de tener síntomas de infección respiratoria.



Si tienes síntomas y cumples con los criterios de revisión, hazte la prueba



Alicia López Romo, coordinadora corporativa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Christus Muguerza, dice que si una persona presenta síntomas como tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal o dificultad para respirar y ha estado en contacto con personas infectadas con Covid-19 o ha visitado países de alto riesgo que tienen transmisión activa del coronavirus en los últimos 14 días, debe hacerse la prueba.

"Debe acudir al área de urgencias del hospital y notificar al personal de enfermería o médico para que se le proporcione un cubrebocas y sea atendido", explica la especialista.



"Una vez que se confirma que el paciente cumple con la definición operacional, se le notifica inmediatamente a la Secretaría de Salud (SSA) y el paciente es trasladado a un área aislada designada por el hospital para realizarle la prueba correspondiente".



López Romo comenta que en caso de que el paciente presente síntomas graves, es hospitalizado siguiendo procesos y procedimientos para prevenir la propagación de infecciones y enfermedades, en coordinación con las autoridades gubernamentales estatales y federales.



"El paciente, si no presenta síntomas graves, es enviado a su casa con recomendaciones para esperar el resultado de la prueba. Posteriormente, la SSA se pone en contacto con el paciente para realizarle la prueba oficial del INDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos), y dar el seguimiento, en caso de resultar positivo".



Sin embargo, si alguien presenta síntomas, pero no ha estado en contacto con alguna persona infectada o viajado a países en riesgo de transmisión activa del coronavirus, no debe hacerse la prueba para no saturar los sistemas de salud y no gastar los insumos de las pruebas.

"Es posible que se trate de otra enfermedad respiratoria, como la influenza.



A ellos les recomendamos tomar medidas de prevención para evitar contagiar a más personas y acudir con su médico de cabecera o a centros de atención primaria para no saturar los servicios médicos en los hospitales", comenta López Romo.