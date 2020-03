No abandone la alimentación saludable durante la pandemia

The New York Times.



Mientras miles de personas vacían los supermercados ante el miedo de una posible escasez durante la epidemia del coronavirus, una nutricionista afirma que no deben dejar de lado una alimentación saludable.



No hay necesidad de acaparar porque hay bastante comida y los distribuidores de alimentos están trabajando para mantener las tiendas suplidas, aseguró Diane Rigassio Radler, directora del Instituto de Intervenciones Nutricionales de la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey.



Pero es una buena idea tener bastante comida en casa para reducir el número de veces que hay que salir a hacer la compra, añadió.

Cuando vaya a hacer la compra, intente ir a las horas en que las tiendas estén menos abarrotadas para poder mantener una distancia social adecuada. Otra opción es hacer la compra en línea.

Tome nota



Lávese las manos lo antes posible cuando llegue a casa de hacer la compra. Entonces, descargue sus bolsas. Limpie la comida empaquetada con una toalla de papel con alcohol o una toallita antimicrobiana comercial, y lave todos los productos vegetales. Si tiene bolsas reutilizables, lávelas si es posible o límpielas con una toalla de papel con alcohol.



Siga la misma rutina si ordena la compra en línea. Haga acopio de comida enlatada, congelada o seca no perecedera, pero comprenda las diferencias. La comida enlatada dura años, pero en general tiene un contenido de sodio más alto que otros tipos de comida. Los alimentos congelados duran meses, pero pueden dañarse si hay apagones.



La comida seca, como los frijoles secos, la pasta, la leche de larga duración, y los tubérculos (zanahorias, papas) y las calabazas (como las calabazas pequeñas y el calabacín) también son buenos alimentos para tener en casa, apuntó Rigassio Radler.



Una dieta saludable con muchas frutas y verduras y una cantidad adecuada de proteína y granos puede ayudarlo a mantener su inmunidad. Aconsejó limitar el consumo de azúcares añadidos y alcohol.