Las máscaras N95 si se pueden esterilizar y reutilizar, muestran estudios

En medio de la escasez de máscaras faciales para el personal médico que lucha contra COVID-19, dos estudios muestran que las máscaras desechables N95 sí se pueden esterilizar y reutilizar.



Una escasez nacional de máscaras ha puesto en riesgo a los trabajadores de atención de la salud y a los pacientes, pero los nuevos hallazgos podrían ofrecer formas de aliviar esa escasez.



Investigadores de la Universidad de Massachusetts (UMass) en Amherst reportan que las máscaras N95 esterilizadas con peróxido de hidrógeno bloqueaban las partículas infecciosas con la misma efectividad que una máscara nueva.

Por otro lado, los hospitales de la Universidad Duke en la región capitalina de Carolina del Norte han reiniciado un protocolo de esterilización de máscaras que habían desarrollado en 2016.



El problema clave es que "una máscara usada podría tener COVID-19, y reutilizarla sin esterilización plantea un peligro para el usuario y para otro paciente", explicó Richard Peltier, profesor asociado de salud pública y ciencias de la salud de la UMass.



Las partículas bloqueadas por la máscara facial se guardan en su interior, así que deben ser esterilizadas si no se van a descartar.

Pero existe la preocupación de que la esterilización pudiera degradar de forma significativa el material de filtrado de una máscara, haciendo que funcione de forma inadecuada.



La nueva investigación muestra que no es así.



"Funcionan igual de bien tras la esterilización", comentó Peltier en un comunicado de prensa de la UMass.



Típicamente, una prueba de este tipo se repetiría docenas de veces, pero el hospital de Boston que proveyó las máscaras no podía prescindir de ninguna más.



"Ya no estamos en circunstancias ordinarias y debemos improvisar de la mejor forma posible", planteó Peltier.



En una noticia relacionada, investigadores de la Duke confirmaron una forma de usar peróxido de hidrógeno vaporizado para descontaminar las máscaras para que su reutilización sea segura.



La Duke usa rutinariamente el gas de peróxido de hidrógeno para esterilizar el equipo, e incluso habitaciones completas.

El proceso, evaluado y publicado por otros en 2016, mata a los gérmenes en las máscaras tras su uso. Los estudios anteriores no incluyeron las pruebas de ajuste tras la limpieza para probar que la estrategia tenía una aplicación en el mundo real.



"Nunca pensamos en necesitarlo para algo como las máscaras faciales", señaló Matthew Stiegel, director de la Oficina de Seguridad Ocupacional y Medioambiental de la Duke. "Pero ahora hemos probado que funciona y comenzaremos a usar la tecnología de inmediato en los tres hospitales de Duke Health".



Duke publicó su protocolo de descontaminación de las máscaras para que otros hospitales puedan utilizarlo.