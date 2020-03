Meteorólogos creen que el sol y la humedad podrían diezmar el COVID-19  

Redacción.



Un incremento mantenido de la temperatura y un elevado grado de humedad podrían disminuir la "agresividad" del coronavirus (COVID-19) como ocurre con el virus de la gripe, según explican los meteorólogos de Meteored (tiempo.com), que advierten de que, sin embargo, se trata de un escenario nuevo y desconocido.



El Departamento de Meteorología de Meteored explicó que en España se registraron valores muy altos y anómalos de temperaturas debido al anticiclón y la masa de aire templado procedente del Atlántico tropical.



El meteorólogo Francisco Martín León recuerda que la gripe tiende a alcanzar su punto máximo en los meses fríos y disminuye en los meses cálidos, especialmente durante el verano en las latitudes medias, y que el factor fundamental no es precisamente la temperatura, sino la humedad, según estudios científicos.



Añade que en un entorno seco, la gripe se afianza en el aparato respiratorio del infectado y permanece más tiempo en el ambiente, mientras que con altos valores de humedad el virus tiende a ser menos estable y su propagación disminuye, pues las gotas portadoras del virus en la tos humana crecen y caen antes de infectar a otras personas.



Además, la radiación ultravioleta, que aumenta en primavera y verano al ser los días más largos, tiende a desestabilizar y reducir la propagación del virus de la gripe y podría diezmar también al COVID-19, ya que ambos tienen similitudes, recuerda el meteorólogo.



Por tanto, los expertos esperan "una pausa" en la expansión del coronavirus durante el verano, pero subrayan que aún se desconoce su evolución y que el beneficio que puedan suponer el sol y el calor "es limitado si no se toman otras medidas de contención".



"Su novedad no permite a los investigadores tener muy claro aún su comportamiento -advierte Francisco Martín- y por eso se habla con cierta precaución sobre un hipotético declive en su actividad con la primavera avanzada o en el verano".



Y mantiene que "en el futuro, tendremos que hablar comúnmente en el periodo de los meses fríos de los resfriados, de la gripe y del nuevo coronavirus", que los científicos aseguran que ha venido para quedarse y para el que ya se busca una vacuna.