Síntomas del coronavirus aparecen entre los 5 a 12 días, según un estudio

Las personas que contraen el COVID-19 desarrollan síntomas entre cinco y 12 días tras su exposición al nuevo coronavirus, informan investigadores de la Universidad de Johns Hopkins.



Basándose en los datos de 181 casos confirmados, los investigadores estiman que el periodo de incubación promedio del COVID-19 es de más o menos cinco días.



Más de un 97% de las personas infectadas que desarrollen síntomas lo harán en un plazo de 11.5 días, concluyeron los investigadores.

Eso es una buena noticia, porque significa que el periodo de cuarentena de 14 días establecido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. es "adecuado", y cubrirá un 99% de todos los casos infecciosos del COVID-19, señaló la coautora del estudio, Kyra Grantz, estudiante de postgrado de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore.



"Predecimos unas probabilidades muy bajas de que incluso entre los individuos con un riesgo alto pasemos por alto algún caso sintomático tras ese tiempo", aseguró Grantz.

Propagación



Pero sigue habiendo una gran pregunta. ¿Pueden las personas infectadas propagar el virus a los demás antes de mostrar síntomas o si nunca tienen síntomas?



Según la doctora Kristin Englund, experta en enfermedades infecciosas de la Clínica Cleveland, "no sabemos con certeza si hay una transmisión asintomática del COVID-19".



El estudio más reciente aparece mientras los miedos por el coronavirus siguen aumentando en todo el mundo.



Exposición de cada paciente



El nuevo estudio "confirma lo que hacemos cuando ponemos a los pacientes en cuarentena", aseguró Englund.



"Esto nos hace sentir cómodos al levantar la cuarentena a los 14 días si el paciente no tiene ningún síntoma, porque la gran mayoría de las personas deberían mostrar síntomas en ese periodo si están infectadas", aseguró Englund.



Según los CDC, los síntomas incluyen fiebre, tos y falta de aire.



En el estudio, los investigadores revisaron las noticias y los informes de salud pública de los casos confirmados de COVID-19 en las áreas donde el virus todavía no se ha enraizado ni comenzado una propagación comunitaria.

Los casos se recogieron en 24 países y regiones fuera de China continental, y en 25 provincias de China continental que no formaron parte del brote inicial.



El equipo de investigación anotó el momento de la posible exposición de cada paciente al nuevo coronavirus, y el momento en que enfermaron con el COVID-19.



Sus estimados implican que apenas 101 de cada 10,000 casos desarrollará síntomas tras 14 días de cuarentena, dijeron los autores del estudio.



Los hallazgos, publicados en la edición en línea del 9 de marzo de la revista Annals of Internal Medicine, son coherentes con lo que han encontrado otros grupos de investigación, anotó Grantz.



"Con unos datos distintos y unos métodos ligeramente diferentes, todos obtenemos un estimado bastante similar", añadió Grantz.