10 vitaminas excelentes para fortalecer su organismo

Redacción.

Las vitaminas y los suplementos alimenticios le pueden ayudar a tener un mejor sistema inmunológico, a tener más energía en su día a día o a prevenir enfermedades; sin embargo, su consumo siempre debe estar indicado y controlado por un médico o un especialista en nutrición.

La nutrióloga Andrea Fraga Hernández explica que el consumo de vitaminas depende de la selección de alimentos diarios y el ejercicio que se haga.

"Los suplementos asisten, pero no hacen todo el trabajo, tienes que tener una alimentación balanceada, y no pensar que por comer comida chatarra y suplementarse hará que tu cuerpo tenga todo lo que necesitas".

Dale un vistazo a algunos ejemplos de vitaminas y suplementos alimenticios benéficos para su salud.





Es una vitamina que se necesita sobre todo para que el embrión no tenga malformaciones de la espina bífida. Es aconsejable que las personas que buscan un embarazo saludable suplementen con mínimo tres meses antes de buscar el embarazo, tanto hombres como mujeres. Influye en la salud de la célula, no se acumula en el cuerpo, su consumo es seguro, se recomienda en mayores de 18 años o en mujeres que empezaron con el periodo menstrual para el equilibrio hormonal. Dosis recomendada: de 200 a 400 miligramos al día. Cuidados: Consumo que excede la dosis recomendada podría ocasionar problemas gastrointestinales.

5 Vitamina C



Es una vitamina hidrosoluble que se obtiene de alimentos o de suplementos. El cuerpo no la genera y no la almacena, es antioxidante, mejora el sistema inmunológico protegiendo las células, mejora la apariencia y la elasticidad de la piel porque ayuda a regenerar el colágeno y ayuda a quemar grasa.

"Como no se almacena no hay riesgo de una intoxicación, tu cuerpo lo que no necesite lo va a eliminar. Desde niños es importante el consumo de vitamina C, sobre todo si hay cambios de temperatura. Para niños puede ser en presentación efervescente o pastillas con sabores", recomienda la especialista.



+ Dosis recomendada: de 500 a dos mil miligramos al día.

+ Cuidados: su consumo es restringido para las personas que tienden a hacer piedras en el riñón y los que toman anticoagulantes porque puede inhibir la acción de este medicamento.