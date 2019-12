Le decimos cómo evitar manchas en los dientes cuando bebe vino tinto

The New York Times.



No tiene que acabar con los dientes manchados si hace un brindis con vino tinto en las fiestas de fin de año, asegura una experta.



"La fuerza de su esmalte y qué tan propenso es a la acumulación de la placa es clave para el nivel de manchado que sus dientes puedan alcanzar", señaló la doctora Uchenna Akosa, directora de Rutgers Health University Dental Associates.



Akosa planteó que el vino tinto es una "triple amenaza" contra una sonrisa brillante. "Cuando bebe vino tinto, se encuentra con una triple amenaza contra la blancura de sus dientes: las antocianinas, que son los pigmentos de las uvas que le dan su rico color al vino tinto; los taninos, que ayudan a vincular al pigmento a los dientes; y la acidez del vino, que raya al esmalte, haciendo que sea más poroso y que sea más fácil que la mancha se pegue", advirtió.





Consejos para prevenir las manchas por el vino





Sepa cuándo cepillarse. La placa puede hacer que sus dientes parezcan manchados, de forma que debe cepillarse los dientes 30 minutos antes de beber vino tinto, pero no inmediatamente después de beberlo, dado que la pasta dental puede provocar un mayor rayado.



Evite la mezcla de vinos. No beba vino blanco antes del vino tinto, porque el ácido adicional del vino blanco empeorará las manchas.Beba agua.



El agua en la boca después del vino tinto ayuda a reducir la acidez del vino y estimula el flujo de la saliva, que combate a las bacterias nocivas y mantiene el pH ideal en la boca.Mastique la comida.

El masticado también estimula a la salivación. El queso va perfectamente con el vino, porque estimula la saliva y reduce la acidez del vino, señaló Akosa.

Hágase limpiezas dentales con regularidad. Las limpiezas pueden eliminar la placa, una sustancia ácida que daña al esmalte de los dientes. Si no se limpia, puede conducir a caries.