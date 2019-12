Un estudio vincula los alisadores y tintes para el pelo con el cáncer de mama

The New York Times.

¿Podrían los tintes permanentes y los alisadores químicos para el pelo aumentar el riesgo de cáncer de mama de una mujer? Un nuevo estudio sugiere que quizá sí.



Los investigadores analizaron los datos de casi 47,000 mujeres de EE.UU., a quienes se dio un seguimiento promedio de más de ocho años como parte del estudio de las hermanas, que se realizó con fondos federales. Todas las mujeres tenían una hermana que había sido diagnosticada con un cáncer de mama, pero las participantes no tenían un cáncer de mama al inicio del estudio.



El estudio encontró que las mujeres que habían usado un tinte permanente para el pelo en el año anterior a inscribirse en el estudio tenían un 9% más de probabilidades de desarrollar un cáncer de mama que las que no usaban tinte para el pelo.





El riesgo fue notablemente más alto entre las mujeres negras. Su uso de tintes permanentes cada cinco a ocho semanas o más se asoció con un aumento del 60% en el riesgo de cáncer de mama, en comparación con un aumento del 8% en el riesgo en las mujeres blancas, encontraron los investigadores.



Pero entre las mujeres que usaban tintes semipermanentes o temporales para el pelo hubo poco o ningún aumento en el riesgo de cáncer de mama.

Las mujeres que se pintan el cabello pueden tener más riesgo de sufrir esta enfermedad.





Preocupante



El estudio también encontró que las mujeres que usaban alisadores químicos para el pelo al menos cada cinco a ocho semanas tenían alrededor de un 30% más de probabilidades de desarrollar un cáncer de mama que las que no usaban esos productos.



La asociación entre el uso de los alisadores y el cáncer de mama fue similar entre las mujeres negras y las blancas, pero el uso del alisador era mucho más común entre las mujeres negras, según los investigadores, del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS) de EE.UU.

Los hallazgos deben ser replicados en otros estudios, enfatizó la coautora del estudio Dale Sandler, jefa de la Rama de Epidemiología del NIEHS. Incluso así, quizá sea sensato evitar los alisadores químicos y los tintes permanentes para el pelo, aconsejó.



"Nos exponemos a muchas cosas que podrían potencialmente contribuir al cáncer de mama, y es poco probable que ningún factor en particular explique el riesgo de una mujer", planteó Sandler. "Aunque es demasiado pronto para hacer una recomendación firme, evitar esas sustancias químicas podría ser una cosa más que las mujeres pueden hacer para reducir su riesgo de cáncer de mama".



Una experta en cáncer de mama dijo que leyó el estudio "con sorpresa y consternación".



"Soy cirujana de cáncer de mama hace más de 25 años, y paso mucho tiempo desmontando mitos sobre las causas del cáncer de mama", señaló la Dra. Alice Police, directora de cirugía del seno del Instituto Oncológico de Northwell Health, en Sleepy Hollow, Nueva York. "No, no lo provoca el desodorante ni el sujetador con aros ni usar el teléfono celular en el sujetador deportivo cuando hace ejercicio".



Pero el nuevo estudio "de verdad sugiere un vínculo plausible" entre ciertos productos del cuidado del cabello y el cáncer, comentó. Sin embargo, los estudios continuarán realizándose para reforzar esta teoría.