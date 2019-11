El acetaminofén en el embarazo puede aumentar el riesgo de TDAH y autismo de los niños  

Washington, Estados Unidos.



Dos tercios de las mujeres estadounidenses toman acetaminofén para los dolores durante el embarazo, pero el fármaco quizá no sea tan benigno como se pensaba.



Una investigación reciente muestra que las mujeres que tomaron acetaminofén, mejor conocido como Tylenol, al final del embarazo eran mucho más propensas a tener un hijo con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o autismo.



Tras hacer pruebas de la sangre de la madre y del cordón umbilical poco después del nacimiento, las probabilidades de esos trastornos del desarrollo fueron el doble de altas en los niños expuestos al acetaminofén cerca del momento del nacimiento. La asociación fue más potente entre la exposición al acetaminofén y el TDAH en el niño.



Dos estudios anteriores han sugerido una conexión entre el acetaminofén en el embarazo y el TDAH y el autismo en los niños. Pero esos estudios se basaron solo en los recuerdos de las madres de tomar el acetaminofén.

Riesgo de discapacidades



Esos estudios, cuando se combinan con el más reciente, muestran "que el uso prenatal de acetaminofén se asocia de manera constante con un aumento en el riesgo de discapacidades del desarrollo, que incluyen al TDAH y posiblemente [al autismo]", indicó la autora sénior del estudio, la Dra. Xiaobin Wang, directora del Centro de Orígenes de la Enfermedad a Principios de la Vida de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore.



Es importante anotar que aunque el estudio encontró una asociación entre el uso de acetaminofén de una madre embarazada y el desarrollo del TDAH y quizá el autismo en su hijo, no puede probar un vínculo causal definitivo.



Wang señaló que es necesario realizar más investigación. Dijo que no conocía ningún fármaco alternativo seguro para el alivio del dolor o de la fiebre durante el embarazo.



Se ha mostrado que el acetaminofén cruza la placenta durante el embarazo. Eso significa que si una madre embarazada toma acetaminofén, parte del fármaco llega al sistema del bebé.



En las ratas, el acetaminofén durante el embarazo pareció afectar a las células del cerebro y a los niveles de ciertas hormonas, lo que podría alterar al funcionamiento del cerebro, según la información de respaldo del estudio.



El nuevo estudio incluyó a casi 1,000 niños. Su edad promedio fue de 10 años, y poco más de la mitad eran chicos.



Casi un 26 por ciento de los niños solo tenían TDAH. Cerca de un 7 por ciento tenían autismo, mientras que un 4 por ciento tenían TDAH y autismo. Poco más de un 30 por ciento tenían otra discapacidad del desarrollo. Casi un 33 por ciento no tenían problemas del desarrollo.



El Dr. Andrew Adesman, jefe de pediatría del desarrollo y conductual del Centro Médico Pediátrico Cohen, en New Hyde Park, Nueva York, está familiarizado con los hallazgos.



"Aunque el acetaminofén en general es un medicamento muy seguro y efectivo cuando se toma según las recomendaciones, quizá no sea tan seguro como se suponía si se toma durante el embarazo", planteó.



"Como no sabemos en qué momento del embarazo los riesgos de la exposición al acetaminofén en el neurodesarrollo son mayores, es difícil aconsejar a las mujeres embarazadas respecto a cuándo pueden tomar el fármaco de forma segura sin aumentar las probabilidades de que sus hijos tengan TDAH o [autismo]", añadió.



Adesman dijo que las mujeres embarazadas deben hablar con el proveedor de atención de la salud antes de tomar acetaminofén.



Los hallazgos se publicaron en la edición en línea del 30 de octubre de la revista JAMA Psychiatry.