El 50 % de los casos de anemia se producen por carencia de hierro

México

Al menos la mitad de los casos de anemia se producen por la carencia de hierro, lo que puede afectar el desarrollo tanto físico como cognitivo en niños hasta el punto de poder llevar a la muerte si no se trata adecuadamente, dijo en un comunicado la doctora Yusimit Ledesma.



"El cuerpo necesita hierro para producir hemoglobina, sustancia que permite almacenar y transportar el oxígeno al organismo; padecer anemia ferropénica significa que no hay suficiente hierro, por lo tanto, los glóbulos rojos no pueden trabajar adecuadamente", explicó la directora médica de la farmacéutica Takeda México.



Con motivo del Día de la Deficiencia de Hierro, Ledesma explicó que la anemia es un trastorno en la sangre que se caracteriza por la poca concentración de glóbulos rojos encargados de transportar oxígeno en el cuerpo para los procesos fisiológicos.



De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1,620 millones de personas tienen anemia, es decir, un 24.8% de la población mundial.



"Este tipo de anemia se da en cualquier edad y género, aunque los grupos más vulnerables son lactantes y niños, así como mujeres embarazadas y en edad reproductiva", señaló Ledesma.



En México, según la Encuesta Nacional de Salud 2012, un 11,6 % de las mujeres padecen anemia y un 17,9 % de las embarazadas arrastran el mismo problema.



La especialista explicó que cuando la anemia se presenta en el embarazo se debe a los nutrientes que requiere el bebé para su desarrollo.



"En esta etapa, la anemia aumenta el riesgo de aborto involuntario, muerte fetal y bajo peso del neonato o nacimientos prematuros, incrementa los riesgos de mortalidad infantil, complicaciones en el parto por hemorragias y mayor riesgo de mortalidad", agregó.



Entre los síntomas de esta enfermedad, dijo Ledesma, están agotamiento o cansancio extremo, irritabilidad, cambios de humor, falta de concentración y memoria, anomalías en uñas que pueden presentar cambios de color, forma y textura.



También la persona con anemia puede presentar susceptibilidad a resfriados, baja resistencia al frío, dolores de cabeza intensos y frecuentes, dificultad para respirar en actividades como subir escaleras y, en el caso de las mujeres, sangrado menstrual importante.



Dijo que esta condición es tratable y puede revertirse con suplementos con hierro "pero lo importante es acudir con un especialista ante cualquier síntoma".



Finalmente, la experta recomendó una dieta rica en consumo de verduras y hojas de color verde, carnes rojas, frutos secos y realizar ejercicio para dar al cuerpo una oxigenación suficiente.