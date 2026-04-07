Velan a familia Deras Zelaya tras tragedia en Santa Bárbara

Familiares y amigos despiden a tres miembros de la familia Deras Zelaya en la funeraria de La Alameda, tras el trágico accidente en Santa Bárbara.
Los féretros de Javier Deras, su madre y su esposa permanecen juntos, reflejando el dolor de una familia golpeada por la tragedia.
Las flores y las oraciones también se hicieron presentes para rendir homenaje a las víctimas.
La funeraria se llenó de muestras de solidaridad hacia la familia Deras Zelaya.
Amigos de la familia acompañan el velorio y brindan consuelo.
Los acompañantes llevaron arreglos florales.
La tragedia enluta a varias comunidades, entre ellas la colonia Torocagua de Tegucigalpa, de donde eran varias de las víctimas.
También conocidos de la familia se sumaron al duelo.
El dolor compartido une a familiares y amigos en la despedida de tres vidas apagadas en una misma tragedia.