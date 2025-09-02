Giro inesperado: revelan nuevo detalle de la desaparición de pescador en Utila

Nigel Miller, un reconocido pescador, desapareció el pasado 26 de agosto en altamar tras zarpar de Utila en una panga roja con destino a Roatán.
Tras la denuncia de desaparición, las autoridades hondureñas, pescadores, amigos y familiares empezaron con la búsqueda para dar con el paradero de Nigel Miller Zachary.
Según el reporte de familiares, el joven realizó a las 7:10 de la noche del 26 de julio una última llamada en la que advirtió que su embarcación se estaba hundiendo.
La llamada dejó consternados a los familiares de Nigel, quienes revalaron a un medio local la condición de salud del joven.
De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Nigel tenía un diagnóstico de esquizofrenia. Ellos consideraron que él tuvo una crisis antes de zarpar mar abierto.
La hipótesis que se maneja es que el joven pescador chocó contra uno de los arrecifes de la zona y perdió el control de su embarcación. No obstante, esta no ha sido confirmada por las autoridades.
Sus familiares han solicitado apoyo a las instituciones competentes y mantienen la esperanza de dar con su paradero.
Desde entonces, autoridades navales emprendieron labores de búsqueda, pero hasta el momento no se han obtenido resultados positivos.
Nigel, quien se dedicaba a la pesca y contaba con experiencia navegando mar adentro, no dejó más rastro desde aquella llamada.
"Vamos mi chico, estamos orando por tu seguridad", expresó una conocida del joven en redes sociales.