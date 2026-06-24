“Su partida deja un inmenso vacío”: consternación por muerte de Claudia Varela tras derrumbe en Tegucigalpa

Una profunda consternación embarga a los familiares y amigos de las víctimas del trágico derrumbe de un cerro en el anillo periférico, al sur de Tegucigalpa. Posteriormente, el deslizamiento desató un voraz incendio estructural en una bodega aledaña, donde se encontraban varios trabajadores. Aunque la mayoría logró ser evacuada, tres personas quedaron atrapadas en las oficinas.
Tras intensas horas de búsqueda, en horas de la noche se logró el rescate del cadáver de Claudia Suyapa Varela Garay. Según informes preliminares, la víctima se desempeñaba en el área de servicios de limpieza de la empresa afectada.
Tras el hallazgo de Varela, el Centro Cristiano Renovación, iglesia a la que asistía, emitió un emotivo comunicado de duelo en el que expresó el profundo pesar de la congregación por tan irreparable pérdida.
”Su partida deja un inmenso vacío en el corazón de su familia, amigos y de todas las personas que tuvieron el privilegio de conocerla. Será recordada por su calidad humana, su cariño, su fortaleza y el amor que brindó a quienes la rodeaban”, cita textualmente el comunicado de la iglesia en memoria de Claudia Suyapa.
Mientras la comunidad eclesiástica y sus familiares lamentan la pérdida de Varela, las horas se vuelven críticas para los otros dos trabajadores que permanecen atrapados bajo los escombros y toneladas de tierra. Los desaparecidos han sido identificados como Karen Núñez y Félix Muñoz.
El comandante del Cuerpo de Bomberos, Marcos Ártica, informó detalladamente sobre el panorama en la zona cero. El jefe bomberil indicó que ”las labores de rescate continuarán hasta que sean halladas”, dejando claro que el personal técnico y de rescate no descansará en su intento de localización.
Asimismo, Ártica advirtió sobre los peligros latentes en el terreno inestable y precisó que las operaciones “solamente serían interrumpidas si lloviera”, debido al altísimo riesgo de nuevos deslizamientos que pondrían en peligro a los socorristas. Las próximas horas serán cruciales en esta carrera contrarreloj que mantiene en vilo al país.
Mientras las autoridades continúan con labores de rescate e investigaciones sobre las causas exactas que provocaron el derrumbe, la incertidumbre y la angustia se han apoderado de familiares, amigos y compañeros de trabajo de los desaparecidos.
Durante la noche, decenas de personas permanecieron en las inmediaciones del lugar de los hechos, aferradas a la esperanza de que los equipos de rescate lograran localizar con vida a las dos personas que aún permanecen bajo los escombros.
La tragedia comenzó ayer martes a eso de las 07:00 de la mañana, cuando el derrumbe de un cerro sepultó unas bodegas y desató un incendio estructural. El siniestro generó una densa capa de humo negro, la cual era visible desde varios puntos de la ciudad.