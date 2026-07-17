Madre rompe el silencio tras hallar a su hija en el río Guacerique: “Una espada me atravesó el corazón”

El hallazgo del cuerpo de una adolescente de 16 años se reportó este viernes en el río Guacerique, en las cercanías de la colonia Venezuela, en Comayagüela. De acuerdo con lo observado en el lugar, el cadáver se encontraba cubierto con bolsas plásticas negras.
La víctima fue identificada como Dulce María García, de 16 años y había sido reportada como desaparecida por sus familiares.
De forma preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de que el cuerpo habría sido arrojado desde el puente de la colonia Venezuela durante la noche o la madrugada.
“Yo siento un dolor y cuando a mí me dijeron que ya no estaba, sentí como que una espada me había atravesado el corazón”, relató la madre de Dulce García, al enterarse de que su hija había desaparecido minutos después de que ella regresara de la iglesia.
Su madre afirmó que no habían recibido amenazas ni tenían conocimiento de algún problema que pudiera estar relacionado con la muerte de Dulce.
Familiares indicaron que Dulce García estudiaba bajo la modalidad a distancia en el Instituto Central Vicente Cáceres, ubicado en Tegucigalpa.
“Antes de irme para la iglesia, ella solo me dijo: ‘Mamá, ¿ya te vas?’. Yo le respondí: ‘Sí, hija’. Me regresé a darle un beso en la frente y le dije: ‘Hija, que Dios te guarde, pórtate bien’”, comentó su madre, quien recordó que esa fue la última conversación que tuvo con Dulce antes de que desapareciera.
Tras el hallazgo, equipos de la Policía Nacional, Medicina Forense y el Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta la zona para realizar las labores correspondientes. Debido a las condiciones del terreno, los bomberos colaboraron en la recuperación del cuerpo.
Como parte de las primeras indagaciones, las autoridades no descartan que la joven haya sido privada de su libertad antes de su muerte; sin embargo, esta línea de investigación aún debe ser confirmada.
En tanto, los equipos de investigación continúan con las diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la joven y determinar el posible móvil del crimen.
Las autoridades trabajan en la recopilación de indicios y testimonios que permitan identificar a los responsables y avanzar en el esclarecimiento del caso.
La familia de Dulce María espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y se haga justicia.