Madre rompe el silencio tras hallar a su hija en el río Guacerique: “Una espada me atravesó el corazón”

“Antes de irme para la iglesia, ella solo me dijo: ‘Mamá, ¿ya te vas?’. Yo le respondí: ‘Sí, hija’. Me regresé a darle un beso en la frente y le dije: ‘Hija, que Dios te guarde, pórtate bien’”, comentó su madre, quien recordó que esa fue la última conversación que tuvo con Dulce antes de que desapareciera.