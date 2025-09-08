  1. Inicio
Revelan identidad de guardia ultimado en SPS; cámara captó al supuesto asesino

El guardia asesinado cargaba con una historia trágica: en los últimos tres años había perdido a su hijo y a su esposa, ambos víctimas de cáncer.

Revelan identidad de guardia ultimado en SPS; cámara captó al supuesto asesino
En la medianoche y madrugada de este lunes, un guardia de seguridad de una gasolinera fue ultimado en San Pedro Sula.

Revelan identidad de guardia ultimado en SPS; cámara captó al supuesto asesino
La estación de servicio donde ocurrió el crimen está ubicada bajo el puente a desnivel, entre la segunda calle y la avenida Circunvalación.
Revelan identidad de guardia ultimado en SPS; cámara captó al supuesto asesino
El guardia asesinado respondía al nombre de Matías Licona, de 55 años de edad, quien residía en la colonia Gracias a Dios, del sector Dos Caminos, Villanueva. Era originario de Los Naranjos, Santa Bárbara.
Revelan identidad de guardia ultimado en SPS; cámara captó al supuesto asesino
El cuerpo sin vida del vigilante quedó tendido boca abajo, junto a un generador de energía ubicado en el exterior de la gasolinera.
Revelan identidad de guardia ultimado en SPS; cámara captó al supuesto asesino
El asesinato habría ocurrido durante un intento de asalto para despojarlo de su arma de reglamento, según las primeras investigaciones.

Revelan identidad de guardia ultimado en SPS; cámara captó al supuesto asesino
La Policía Nacional recabó pesquisas sobre el hecho violento para identificar al asesino. La familia del guardia pide a las autoridades la captura inmediata del responsable.

Revelan identidad de guardia ultimado en SPS; cámara captó al supuesto asesino
Una cámara de seguridad de la gasolinera captó a un joven merodeando la zona antes de que ocurriera el asesinato. Se presume que es el victimario.
Revelan identidad de guardia ultimado en SPS; cámara captó al supuesto asesino
​​​​El guardia cargaba con una historia trágica: en los últimos tres años había perdido a su hijo y a su esposa, ambos víctimas de cáncer.
