Revelan identidad de guardia ultimado en SPS; cámara captó al supuesto asesino

En la medianoche y madrugada de este lunes, un guardia de seguridad de una gasolinera fue ultimado en San Pedro Sula.
La estación de servicio donde ocurrió el crimen está ubicada bajo el puente a desnivel, entre la segunda calle y la avenida Circunvalación.
El guardia asesinado respondía al nombre de Matías Licona, de 55 años de edad, quien residía en la colonia Gracias a Dios, del sector Dos Caminos, Villanueva. Era originario de Los Naranjos, Santa Bárbara.
El cuerpo sin vida del vigilante quedó tendido boca abajo, junto a un generador de energía ubicado en el exterior de la gasolinera.
El asesinato habría ocurrido durante un intento de asalto para despojarlo de su arma de reglamento, según las primeras investigaciones.
La Policía Nacional recabó pesquisas sobre el hecho violento para identificar al asesino. La familia del guardia pide a las autoridades la captura inmediata del responsable.
Una cámara de seguridad de la gasolinera captó a un joven merodeando la zona antes de que ocurriera el asesinato. Se presume que es el victimario.
El guardia cargaba con una historia trágica: en los últimos tres años había perdido a su hijo y a su esposa, ambos víctimas de cáncer.