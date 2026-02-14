Hallan archivos municipales en casas vinculadas a exalcalde de El Corpus

Decenas de archivos municipales fueron hallados este sábado 14 de febrero en viviendas vinculadas al exalcalde de El Corpus, Luis Andrés Rueda Bellino, y a exfuncionarios cercanos a su gestión.
Los allanamientos fueron ejecutados por el Ministerio Público (MP) en conjunto con agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), como parte de un proceso investigativo en curso.
En total, las autoridades intervinieron cuatro viviendas ubicadas en el departamento de Choluteca, región sur de Honduras.
Tres de los operativos se desarrollaron en el municipio de El Corpus, mientras que el cuarto tuvo lugar en San Marcos de Colón.
Durante las inspecciones, los equipos de investigación encontraron documentación relacionada con la administración municipal en una de las casas allanadas.
De acuerdo con las autoridades, este tipo de archivos, por su carácter oficial, debe permanecer bajo custodia de la alcaldía y no en propiedades particulares.
El MP informó que toda la documentación decomisada será sometida a análisis como parte de las diligencias para determinar posibles responsabilidades.
Asimismo, se anunció que en las próximas horas se presentarán requerimientos fiscales contra el exalcalde Rueda Bellino y la excontadora municipal Dania Mariley Alvarenga Escobar.
Las autoridades señalaron que la sustracción y almacenamiento indebido de documentos públicos podría constituir un delito que afecta la transparencia y la correcta gestión de los recursos municipales.
La investigación se originó luego de que la municipalidad de El Corpus fuera embargada por más de 63 millones de lempiras, a raíz de múltiples demandas laborales interpuestas en su contra, aunque hasta ahora no se ha precisado el tipo ni el período de los documentos encontrados.