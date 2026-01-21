  1. Inicio
Una noche de cine, música y legado en honor a Roger D. Valladares

En una velada inolvidable, la vida de Roger D. Valladares fue honrada entre el cálido abrazo de su familia y la presencia de selectos invitados.

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 19:00 -
  • Redacción web
Roger Mauricio, Ruth Michelle , Emma Valentina , Melina , Roger André , Roger Enrique junto a su padre Roger D. Valladares.
Jorge Lazo, Diego Chacón, Javier Mejía, Roger D. Valladares, Elena Cuéllar, José Mora, Edgardo Enamorado.
Roger, Emma y Emma Valentina Valladares.
Ana, Karol Carballo , Idania Maldonado.
Rubén Mejía , Jamil Toro y Edgardo Enamorado.
Keily Gallegos y Laura Aguero.
El elenco de la película Época de oro México -UTH junto al homenajeado.
Emma, Emma Valentina y Roger D. Valladares.
Jorge Canahuati Larach , Luis Larach , Juan Bendeck , Manuel Urbina, Roger D.Valladares, Ricardo Luque y Kamal Dieck.
El brindis fue ofrecido por Ricardo Luque.
Rubén y Yaqui Mejía.
Issabella y Roger Valladares.
Padre Julián Quimbayo , Ruth Arita y Padre Daniel Fernández.
Jorge Canahuati Larach , Emma y Roger Valladares.
Sandra Reyes , Roger D. Valladares, Mayra González, Idania Maldonado.
Julio Valladares, Roger D. Valladares y José Miguel Sánchez.
María José Córdova y Olmán Turcios.
Ruben Mejía , Jamil Toro, Keily Gallegos , Laura Aguero , Roger D. Valladares, Emma Mejía de Valladares, Yamileth Molina , Fabiola Irula, Ruth Arita y Wilmer Martínez.
Idalmi Borjas , Roger D. Valladares y Hugo Triviños.
Juan Bendeck y Ruth Arita.
La ambientación estuvo a cargo de la reconocida decoradora Gabriela Morales.
