¡Los Seniors 2026 de La Escuela Episcopal arrancan con todo!

Los seniors de la promoción 2026 de la Escuela Episcopal Bilingüe El Buen Pastor, derrocharon alegría, color y ritmo en su fiesta de bienvenida

  • 25 de agosto de 2025 a las 15:28 -
  • Daniela Ramos
Los 46 Seniors 2026 de la Escuela Episcopal Bilingüe “El Buen Pastor” hicieron su épica Senior Entrance. Desde las 5:45 a.m., se reunieron frente a la Estación de Bomberos de Los Andes, listos para prender el día.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
A las 7:00 a.m. comenzó el recorrido en una rastra decorada al estilo mundialista, con DJ Luna poniendo el ambiente. El convoy se tomó la Avenida Circunvalación, pasó por la 105 Brigada, el Monumento a la Madre y subió por Cemesa hasta llegar a la escuela.
Los chicos derrocharon alegría e ilusión durante la caravana. En la imagen: Valeria Castellón Osman Moncada Isabella Diecke Maria Benitez y Olivia Mejía.

Al llegar, los Seniors se lucieron con un baile temático del Mundial de fútbol, lleno de energía, ritmo y pasión. Camisetas de selecciones, banderas y coreografías hicieron que el patio se convirtiera en una verdadera fiesta global
Y como no podía faltar, al mediodía se fueron a celebrar con un almuerzo en el restaurante Ketchup, donde siguieron compartiendo risas, fotos y buenos momentos.

Los orgullosos padres de familia también posaron con sus hijos para las fotos del recuerdo.
José Pascual Fajardo, José Andrés Fajardo y Vicky de Fajardo.

Ana Paola Urbina, Gerardo Urbina y Dilcia Manchame.
Enrique Sabillón, Santiago Sabillón, Sebastión Sabillón y Karen Solís.

Los chicos de la promoción 2026 están listos para el inicio de un nuevo ciclo escolar.

Rebeca Orellana, José Andrés Fajardo, y María Florencia Delcid.
Oscar Servellón, Ivana Servellón y Gabriela Irías
Emily López, Esther Argueta ,Annette Andino y Jamie Menardi.

Erika Rivera y Osman Moncada
Alejandra Bähr y María Teresa Bähr.

Hermosas lucieron las estudiantes de último año de la Escuela Episcopal.

La familia Andino Turcios también disfrutó de una mañana amena en la institución.
Marvin Panting, Samanta Panting y Osiris Maldonado.

Gerardo Urbina, Ana Paola Urbina, Gerardo Urbina y Dilcia Manchame
Padres e hijos vivieron un momento inolvidable en la gran fiesta de bienvenida de los Seniors 2026.
Los chicos lucieron camisetas alusivas a las diferentes selecciones.

Las fotos y selfies del recuerdo no podían faltar en la celebración.

Fernando Calderón y George Larach.
Diego Vásquez, Selvin Zaldivar y Carlos Camacho.
María Teresa Bahr, María Fernanda Benitez, Valeria Castellón y Olivia Mejía.
Herbert Diecke e Isabella Diecke.
La belleza de las chicas destacó en la fiesta mundialista de los Seniors.

