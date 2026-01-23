Reconocen a Carolina Vélez y Martha Abarca en "Esencia de Mujer 2026"

El Centro Cultural Sampedrano (CCS), en el marco del Día de la Mujer Hondureña, reconoció el aporte de mujeres ejemplares, solidarias y con un compromiso social pleno en su país. En la fotografía aparece una de las honradas de la gala, la señora Martha Abarca, tomada del brazo de su hijo John Steiner.
La médica especialista Carolina Vélez fue la otra galardonada de la noche en San Pedro Sula, ambas en la categoría Altruista. Su labor consiste en brindar asistencia especializada en educación y rehabilitación para niños con lesión cerebral y autismo. ¿Su motivación? Su hija menor Fer, quien es autista.
Los asistentes al evento gratuito "Esencia de Mujer 2026", presenciaron más de ochenta obras de setenta artistas a nivel nacional, misma que estará abierta al público de manera gratuita hasta el sábado 14 de febrero.
Inger Papadopolo e Ignacia García
La joven Inger Cabrera con su pintura "Aún marchita"
"Tulips" por Johana Suazo
"Ecos de luz y sombra" por Olga Andino
Patricia Recarte presentó su obra "Oro Lenca"
"Brillo Eterno", una obra de Lilian López
"Aurora", realizada por Denia Domínguez
"Pasaje Infancia" de Gabriela Rodríguez
Isca Romero presentó "Cuando las vacas vuelen"
"Alma en colores" de Luisa Salas
"El milagro de la vida" de Ana López
El evento también se realizará en Siguatepeque, donde se otorgará el reconocimiento, en la categoría Empresarial, a la médica Zeny Padilla, destacando su trayectoria, liderazgo y ejemplo de perseverancia, así como su importante aporte al desarrollo económico y social de la región.
El músico Francisco Martínez resaltó la exquisitez auditiva con sus interpretaciones con el arpa, saxofón y su voz.
Carolina Vélez con su reconocimiento "Esencia de Mujer"
Claudia Sandoval y Carlos Turcios
Yohana Acosta, Victoria Chi, Carmen Hernández y Alisson Márquez
Gisela y Román Darío Rivera
Silvia Vallejo con su obra "La Niña de los Ojos Azul Claro"
Ann Mariano y su pintura artística "Misterio de Mujer"
Vivian Estrada con sus obras "El ritual de lo íntimo" y "El camino que florece"
Sofía Portillo y sus obras "Tulipanes de amor" y "Calas del Alba"
Jennifer Soriano presentó su obra "Jesús"