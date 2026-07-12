Hondureños disfrutan al máximo el show de Piter Albeiro

Después de diez años sin presentarse en Honduras, el humorista colombiano Piter Albeiro regresó a San Pedro Sula con su gira "Inolvidable", un espectáculo con el que celebra 30 años de trayectoria. El evento se realizó el viernes 10 de julio en el Salón Julián Arriaga de la UTH, donde reunió a decenas de seguidores.
El comediante cautivó al público desde el primer minuto gracias a su naturalidad y su característico humor sano, que durante una hora y media mantuvo las carcajadas de los asistentes.
A lo largo del show abordó con ingenio temas como las relaciones de pareja, la política, la religión, el empoderamiento femenino y diversas situaciones cotidianas, combinando la reflexión con el entretenimiento.
Su estilo cercano y espontáneo logró una conexión inmediata con el público hondureño, que respondió con aplausos y risas constantes, confirmando el cariño que conserva tras una década de ausencia en el país.
Más que un espectáculo de comedia, la noche se convirtió en una celebración compartida donde el buen humor logró unir a desconocidos en una misma emoción.
Marlín Gómez y Alba Doris Fuentes
Vilma Karow, María Nieto y Ana de Hernández
Oliveria Muñoz y Marisol Soto
Karen Blanco y Bredys Matute
Daniel Peña y Yaneth Rivera
Aimeé Zaldívar y Maudy Rivera
Allan López y Oliveria Muñoz
Aimeé Castellón y Juan Aguilar
Jeimy Garza y Luis Romero
Marco Molina, Jessica Contreras, Daniel Cruz y Francisco Durón
Alejandro Castellón, Sonia Irías y Anielka Castellón
Lilian Contreras, Debbie Pineda y Natalia Pineda
Susan Ocampo, Lery Meza y Thomas Ocampo
Lilian Vásquez y Fran Padilla