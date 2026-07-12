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Hondureños disfrutan al máximo el show de Piter Albeiro

Piter Albeiro hizo honor a su "Inolvidable" gira con un regreso a Honduras que desató risas de principio a fin.

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 13:36 -
  • Marisol Soto
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Después de diez años sin presentarse en Honduras, el humorista colombiano Piter Albeiro regresó a San Pedro Sula con su gira "Inolvidable", un espectáculo con el que celebra 30 años de trayectoria. El evento se realizó el viernes 10 de julio en el Salón Julián Arriaga de la UTH, donde reunió a decenas de seguidores.

 Fotos: Yoseph Amaya
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El comediante cautivó al público desde el primer minuto gracias a su naturalidad y su característico humor sano, que durante una hora y media mantuvo las carcajadas de los asistentes.

 Foto: Yoseph Amaya
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A lo largo del show abordó con ingenio temas como las relaciones de pareja, la política, la religión, el empoderamiento femenino y diversas situaciones cotidianas, combinando la reflexión con el entretenimiento.

 Foto: Yoseph Amaya
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Su estilo cercano y espontáneo logró una conexión inmediata con el público hondureño, que respondió con aplausos y risas constantes, confirmando el cariño que conserva tras una década de ausencia en el país.

 Foto: Yoseph Amaya
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Más que un espectáculo de comedia, la noche se convirtió en una celebración compartida donde el buen humor logró unir a desconocidos en una misma emoción.

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Marlín Gómez y Alba Doris Fuentes

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Vilma Karow, María Nieto y Ana de Hernández

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Oliveria Muñoz y Marisol Soto

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Karen Blanco y Bredys Matute

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Daniel Peña y Yaneth Rivera

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Aimeé Zaldívar y Maudy Rivera

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Allan López y Oliveria Muñoz

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Aimeé Castellón y Juan Aguilar

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Jeimy Garza y Luis Romero

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Marco Molina, Jessica Contreras, Daniel Cruz y Francisco Durón

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Alejandro Castellón, Sonia Irías y Anielka Castellón
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Lilian Contreras, Debbie Pineda y Natalia Pineda
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Susan Ocampo, Lery Meza y Thomas Ocampo

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Lilian Vásquez y Fran Padilla

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