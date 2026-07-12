Hondureños disfrutan al máximo el show de Piter Albeiro

Después de diez años sin presentarse en Honduras, el humorista colombiano Piter Albeiro regresó a San Pedro Sula con su gira "Inolvidable", un espectáculo con el que celebra 30 años de trayectoria. El evento se realizó el viernes 10 de julio en el Salón Julián Arriaga de la UTH, donde reunió a decenas de seguidores.