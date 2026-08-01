Fotos: La "Gala Arrebato" deleitó con una presentación magistral de piano en SPS

Calio Alonso dio una presentación artística espectacular en el salón Nazareth del Club Hondureño Árabe, en un evento que fue organizado por el Centro Cultural de España en Tegucigalpa y el Consulado Honorario de España, además del patrocinio de Grupo Elcatex, a beneficio del Banco Nacional de Pañales Desechables de la Asociación Rodríguez de Vera.