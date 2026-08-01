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Fotos: La "Gala Arrebato" deleitó con una presentación magistral de piano en SPS

El recital de piano fue ejecutado por el artista español Calio Alonso, quien con soltura y puesta en escena encantó con cada pieza musical en el Club Hondureño Árabe de SPS

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Calio Alonso dio una presentación artística espectacular en el salón Nazareth del Club Hondureño Árabe, en un evento que fue organizado por el Centro Cultural de España en Tegucigalpa y el Consulado Honorario de España, además del patrocinio de Grupo Elcatex, a beneficio del Banco Nacional de Pañales Desechables de la Asociación Rodríguez de Vera.

 FOTOS: FRANKLYN MUÑOZ
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La gala reunió a refinadas personas, que con la solidaridad que los caracteriza decidieron apoyar esta noble causa, que tiene como fin mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad o abandono, legado que caracteriza a la Asociación Rodríguez de Vera.

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El pianista y director de orquesta Calio Alonso fue el protagonista artístico, que hizo viajar a los asistentes en un "Viaje al Piano", con obras musicales de Iberoamérica y España.
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El recital tuvo lugar en horas nocturnas, en un salón adecuado para un deleite visual y auditivo, así como gastronómico que cautivó al selecto público.

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Las diferentes obras musicales ejecutadas por el también gestor cultural Calio Alonso, tuvieron como característica su profundidad, así como una rica fusión entre las tradiciones indígenas, africanas y europeas propias de estas canciones de Iberoamérica.

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Destacan por su complejidad rítmica (síncopas y polirritmia), el uso de melodías expresivas y nostálgicas, la influencia de bailes folclóricos y una variedad armónica vibrante.

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Los presentes vistieron elegantes para la ocasión, pero más allá de lo estético, fue la solidaridad que se manifiesta en cada aportación para apoyar a los adultos mayores que lo necesitan.
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Calio Alonso es reconocido internacionalmente, se ha desempeñado como director de la Compañía Lírica Nacional de Costa Rica y fue nombrado director artístico del proyecto de la ciudad de Granada (España) para ser Capital Europea de la Cultura.
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Rocío Ríos y Gladys Ramírez
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Durante el inicio del evento se brindaron palabras de bienvenida, así como una breve introducción para la presentación musical.
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El artista agradeció al público y detalló pieza a pieza el origen histórico de cada obra.
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Andrea e Ixim David
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Carol Ponce y Cinthia Barquero
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Maribel Moreno, Andrea Mena y Vania Montecinos
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Marcela Paguaga y Cristian Soto
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Evelio y Yamilet Rodríguez
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María Isabel Rodríguez de Vera y Calio Alonso
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Cornelio Corrales y Magdalena Rogel
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Keila Bográn y Waldina Bográn
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Rosidalia Gaviria y Suyapa Kattán
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Javier Morales y Yadira Pinto junto a María Isabel Rodríguez de Vera
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Yadira Pinto y Javier Morales
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