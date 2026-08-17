Siete muertos y decenas de heridos deja celebración religiosa en una iglesia

La concentración de fieles comenzó a crecer desde las primeras horas del día, cuando se reportó que alrededor de 50 mil personas habían llegado al recinto para realizar oraciones y participar en el jalabhishek, una ceremonia que consiste en ofrecer agua al dios Shiva. La presencia de personas aumentó todavía más durante la tarde, hasta que se produjo una aglomeración en uno de los accesos a la iglesia.