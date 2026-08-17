Siete muertos y decenas de heridos deja celebración religiosa en una iglesia

Al menos siete personas murieron y varias más resultaron heridas durante una estampida registrada este lunes 17 de agosto en el templo Ashok Dham, ubicado en Lakhisarai, en el estado de Bihar, India.
El incidente ocurrió cuando miles de fieles se encontraban reunidos para participar en las actividades religiosas correspondientes al mes sagrado de Shravan, una festividad muy popular en dicho país y que se celebra el tercer lunes del mes.
La concentración de fieles comenzó a crecer desde las primeras horas del día, cuando se reportó que alrededor de 50 mil personas habían llegado al recinto para realizar oraciones y participar en el jalabhishek, una ceremonia que consiste en ofrecer agua al dios Shiva. La presencia de personas aumentó todavía más durante la tarde, hasta que se produjo una aglomeración en uno de los accesos a la iglesia.
Los primeros reportes apuntan a que el pánico pudo comenzar después de que se difundió información falsa sobre la caída de un poste eléctrico y posibles personas electrocutadas. Ante el temor, parte de los asistentes intentó alejarse rápidamente de la zona, provocando empujones entre una multitud que se encontraba reunida dentro del templo.
La presión ejercida por la multitud terminó por derribar una de las barricadas instaladas en el exterior de la iglesia, por lo que varias personas cayeron mientras otras continuaban avanzando, lo que derivó en la estampida. Equipos de emergencia ingresaron posteriormente para liberar a quienes habían quedado atrapados y trasladar a los heridos a hospitales cercanos.
Las autoridades investigan dos circunstancias que pudieron influir directamente en la tragedia. La primera hipótesis apunta a un supuesto incidente relacionado con un poste de electricidad, que habría generado rumores sobre personas electrocutadas y provocado que numerosos asistentes intentaran abandonar el mismo punto al mismo tiempo.
Policías, funcionarios y personal médico participaron en las labores de emergencia. Las ambulancias que se encontraban preparadas en los alrededores fueron utilizadas para trasladar a los lesionados, mientras los equipos de seguridad intentaban controlar los accesos para impedir una nueva aglomeración.
Las autoridades también iniciaron una investigación para establecer si existieron fallas en las medidas destinadas a controlar a la multitud.
Después de confirmarse las siete muertes, el gobierno de Bihar anunció una ayuda económica de 400 mil rupias para los familiares de cada una de las víctimas.
También ordenó garantizar atención médica para las personas que resultaron heridas durante la estampida.