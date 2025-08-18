  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el senador que dio la sorpresa en las elecciones de Bolivia

Paz Pereira se convirtió en la revelación de las elecciones pues pasó de los últimos lugares en las encuestas a disputar el balotaje con el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga.

  • 18 de agosto de 2025 a las 14:33 -
  • Agencia EFE
Quién es Rodrigo Paz Pereira, el senador que dio la sorpresa en las elecciones de Bolivia
1 de 12

Exdiputado, exalcalde, economista de profesión y nacido en España por el exilio de sus padres, el candidato presidencial opositor Rodrigo Paz Pereira dio la sorpresa en las elecciones generales en Bolivia al figurar en primer lugar en los conteos rápidos con más del 30 % de los votos válidos.

 Fotos: EFE/RRSS
Quién es Rodrigo Paz Pereira, el senador que dio la sorpresa en las elecciones de Bolivia
2 de 12

Paz Pereira, de 57 años, es la principal revelación del actual proceso electoral, pues pasó de los últimos lugares en las encuestas preelectorales a disputar una segunda vuelta con el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002), a quien los conteos rápidos dan un 27 %.
Quién es Rodrigo Paz Pereira, el senador que dio la sorpresa en las elecciones de Bolivia
3 de 12

Su compañero de fórmula en el Partido Demócrata Cristiano (PDC) es el excapitán de Policía Edman Lara, quien se hizo popular en las redes sociales por sus revelaciones de diversos casos de presunta corrupción en la institución policial, hasta que en 2024 fue dado de baja.
Quién es Rodrigo Paz Pereira, el senador que dio la sorpresa en las elecciones de Bolivia
4 de 12

Hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), Paz Pereira nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares.
Quién es Rodrigo Paz Pereira, el senador que dio la sorpresa en las elecciones de Bolivia
5 de 12

El político es economista y tiene estudios en relaciones internacionales, además de una amplia experiencia en el sector público al haber sido diputado, concejal, alcalde de la ciudad sureña de Tarija entre 2015 y 2020 y actualmente es senador por la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa (2003-2005).
Quién es Rodrigo Paz Pereira, el senador que dio la sorpresa en las elecciones de Bolivia
6 de 12

Para llegar a la Alcaldía de Tarija, Paz Pereira derrotó en las elecciones municipales de 2015 al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), entonces liderado por el expresidente Evo Morales (2006-2019).
Quién es Rodrigo Paz Pereira, el senador que dio la sorpresa en las elecciones de Bolivia
7 de 12

En 2019, fue parte de la llamada Coordinadora de la Defensa de la Democracia que exigió que haya una segunda vuelta electoral, en medio de las denuncias de un fraude a favor del entonces mandatario Morales y en desmedro de Carlos Mesa en los fallidos comicios generales de ese año, posteriormente anulados.
Quién es Rodrigo Paz Pereira, el senador que dio la sorpresa en las elecciones de Bolivia
8 de 12

En el actual proceso electoral, el senador tuvo una campaña modesta frente al gran despliegue que hicieron Quiroga y el también opositor Samuel Doria Medina, a quien las encuestas habían situado entre los primeros lugares y con posibilidades de disputar la segunda vuelta.
Quién es Rodrigo Paz Pereira, el senador que dio la sorpresa en las elecciones de Bolivia
9 de 12

De ganar las elecciones, Paz Pereira se comprometió a cumplir la agenda propuesta junto a Lara, incluidas sus ofertas de acabar con el "Estado tranca" para dar más recursos a las regiones bolivianas, cortar los "gastos superfluos" en el Estado y aplicar "mano dura" contra la corrupción y una reforma judicial.
Quién es Rodrigo Paz Pereira, el senador que dio la sorpresa en las elecciones de Bolivia
10 de 12

"Bolivia necesita estabilidad, necesita gobernabilidad, pero necesita acabar con el Estado tranca para que el Estado trabaje para nosotros y nosotros para el Estado", señaló.
Quién es Rodrigo Paz Pereira, el senador que dio la sorpresa en las elecciones de Bolivia
11 de 12

Paz Pereira confía en su experiencia como legislador y como cabeza de un órgano Ejecutivo al haber sido alcalde.
Quién es Rodrigo Paz Pereira, el senador que dio la sorpresa en las elecciones de Bolivia
12 de 12

El senador se definió a sí mismo como "un hombre que tiene dos felicidades enormes, amar a la patria y amar a su familia".
Cargar más fotos