Martes 13 ¿Mala suerte o solo un mito?

Martes 13: un día que muchos temen y otros desafían. ¿Es realmente de mala suerte o solo un mito que ha perdurado por siglos? Descúbrelo aquí

El martes 13 es considerado un día de mala suerte en gran parte de los países de habla hispana. Desde tiempos antiguos, esta fecha ha estado rodeada de supersticiones y creencias populares que generan temor y precaución en muchas personas. Pero, ¿qué hay de cierto en estos mitos?

 Foto: Ilustración generada por IA
La superstición combina dos elementos: el día martes, nombrado en honor a Marte, el dios romano de la guerra, y el número 13, considerado un número “maldito” por romper la perfección del 12, que aparece en tradiciones como los 12 meses, los 12 apóstoles y los 12 signos del zodiaco.
Por esta razón, muchas personas evitan realizar actividades importantes ese día, como casarse, iniciar viajes o mudarse, por miedo a que algo salga mal. La frase popular “ni te cases ni te embarques” refleja precisamente esta creencia.
Algunos también creen que firmar contratos, hacer compras importantes o cortarse el cabello en martes 13 puede traer desgracias, mientras que otros piensan que el día atrae accidentes, conflictos o energías negativas.
El miedo al martes 13 ha dado lugar a rituales y costumbres para “protegerse” de la mala suerte, como el uso de amuletos, cruces o evitar ciertas decisiones importantes durante esta fecha.
Sin embargo, estudios científicos no han demostrado que exista mayor riesgo de accidentes o desgracias en este día. La mala suerte asociada al martes 13 es, en gran medida, un constructo cultural que se ha transmitido de generación en generación.
En países anglosajones, la fecha equivalente considerada de mala suerte es el viernes 13, lo que evidencia que se trata de una superstición vinculada a la tradición cultural de cada región.
A pesar de la falta de evidencia científica, la superstición sigue vigente y muchas personas continúan evitando actividades importantes ese día, mientras que otros lo consideran simplemente un día más del calendario.
La psicología explica que estas creencias se fortalecen cuando las personas esperan que algo malo ocurra; cualquier pequeño incidente puede reforzar la idea de que el martes 13 trae mala suerte.
Además, la fama de este día ha sido reforzada por películas, literatura y medios de comunicación, convirtiéndolo en un fenómeno popular que genera curiosidad y, en algunos casos, temor.
Aunque para muchos es solo un mito, el martes 13 también se ha convertido en un día de tradición y curiosidad, en el que las historias de mala suerte y supersticiones se comparten en familias y redes sociales.
En definitiva, el martes 13 continúa siendo una fecha que despierta debate: ¿realmente trae mala suerte o es solo una creencia que ha perdurado por siglos? La respuesta dependerá de la perspectiva de cada persona.
