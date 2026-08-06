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Hallan asesinado a Octavio Valencia; lo raptaron tras salir de su trabajo

Álvaro Octavio Duarte Valencia, quien tenía 22 años, fue visto por última vez el pasado jueves 30 de julio

Hallan asesinado a Octavio Valencia; lo raptaron tras salir de su trabajo
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Las autoridades de Culiacán, Sinaloa, confirmaran el hallazgo sin vida de un joven que había sido reportado como desaparecido días atrás.
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La víctima fue identificada como Álvaro Octavio Duarte Valencia, de 22 años, quien había sido visto por última vez durante la madrugada del pasado 30 de julio, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

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Tras su desaparición, sus familiares iniciaron una búsqueda para dar con su paradero y solicitaron el apoyo de la ciudadanía mediante la difusión de su ficha de localización en redes sociales.
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Durante varios días, amigos y conocidos compartieron la información con la esperanza de que el joven fuera encontrado con vida, mientras continuaban las labores de búsqueda.
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Sin embargo, horas después se confirmó el hallazgo de un cuerpo en la zona norte de Culiacán, lo que generó preocupación entre sus familiares.
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Las autoridades acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y procesar la escena conforme a los protocolos establecidos.
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Posteriormente, las investigaciones permitieron confirmar que la víctima era Álvaro Octavio Duarte Valencia, mediante sus características físicas y otros elementos de identificación.
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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información oficial sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen ni han informado sobre personas detenidas en relación con el caso.
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El hecho ha provocado conmoción en Culiacán, donde recientemente tambien fue asesinado, en circunstancias similares, el estudiante de arquitectura Julio César Arredondo.

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Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar las causas que rodearon la muerte de Álvaro Octavio Duarte Valencia.
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