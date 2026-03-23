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Empresaria es hallada sin vida en una habitación de un hotel en Aracajú

Flávia Barros, fundadora de FB Soluções Financeiras, estudiante de Derecho en UniRios e influencer con más de 16 mil seguidores.

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Flávia Barros, empresaria brasileña, fue hallada sin vida el domingo en un hotel de Aracaju.
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Junto a Flávia estaba Tiago Sóstenes Miranda de Matos, director de un centro penitenciario.
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La pareja asistió el sábado a un concierto del artista local Rey Vaqueiro antes de hospedarse.
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El cuerpo de Flávia, de 38 años, fue encontrado por la mañana con varios impactos de bala.
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Tiago Sóstenes resultó herido de bala y fue trasladado de emergencia a un hospital.
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El director penitenciario permanece hospitalizado en estado grave tras el incidente.
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Las primeras investigaciones indican que Tiago atacó a Flávia y luego intentó dispararse a sí mismo.
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El intento de suicidio de Tiago falló, por lo que sobrevivió y es considerado principal sospechoso.
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Flávia era una figura reconocida en su región por su faceta profesional y académica.
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Era fundadora y gestora de FB Soluções Financeiras, una empresa especializada en el sector financiero, específicamente en la liquidación de deudas.
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Estudiante de Derecho: Se encontraba cursando el cuarto periodo de la carrera de Derecho en el Centro Universitario UniRios.
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