Empresaria es hallada sin vida en una habitación de un hotel en Aracajú

Flávia Barros, empresaria brasileña, fue hallada sin vida el domingo en un hotel de Aracaju.
Junto a Flávia estaba Tiago Sóstenes Miranda de Matos, director de un centro penitenciario.
La pareja asistió el sábado a un concierto del artista local Rey Vaqueiro antes de hospedarse.
El cuerpo de Flávia, de 38 años, fue encontrado por la mañana con varios impactos de bala.
Tiago Sóstenes resultó herido de bala y fue trasladado de emergencia a un hospital.
El director penitenciario permanece hospitalizado en estado grave tras el incidente.
Las primeras investigaciones indican que Tiago atacó a Flávia y luego intentó dispararse a sí mismo.
El intento de suicidio de Tiago falló, por lo que sobrevivió y es considerado principal sospechoso.
Flávia era una figura reconocida en su región por su faceta profesional y académica.
Era fundadora y gestora de FB Soluções Financeiras, una empresa especializada en el sector financiero, específicamente en la liquidación de deudas.
Estudiante de Derecho: Se encontraba cursando el cuarto periodo de la carrera de Derecho en el Centro Universitario UniRios.