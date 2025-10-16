  1. Inicio
¿Cómo es el "Arco del triunfo" que Trump planea construir por los 250 años de independencia?

El mandatario estadounidense anunció que planea construir un arco del triunfo en una de las entradas a la ciudad de Washington DC.

  • 16 de octubre de 2025 a las 10:52 -
  • Agencia EFE
1 de 11

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea construir un arco del triunfo en una de las entradas a la ciudad de Washington para conmemorar los 250 años de la independencia del país, que se celebrarán el 4 de julio del próximo año.

 Fotos: EFE
2 de 11

Una maqueta del monumento lleva varios días sobre su escritorio, pero Trump reveló públicamente sus intenciones el miércoles por la noche, durante una cena de gala en la Casa Blanca con donantes que financian la construcción de un nuevo salón de baile en la residencia.
3 de 11

El arco estaría ubicado cerca del Monumento a Lincoln, en el extremo opuesto del puente de Arlington, que sirve como entrada a Washington desde Virginia.
4 de 11

"Va a ser realmente hermoso. Creo que será fantástico", declaró Trump durante la cena.
5 de 11

El presidente, magnate inmobiliario, presentó tres maquetas de distintos tamaños.
6 de 11

Aseguró que su favorita es la más grande, coronada por una escultura de la diosa romana de la Libertad.
7 de 11

Desde su regreso al poder en enero pasado, Trump ha mostrado su intención de dejar una huella duradera en Washington.
8 de 11

La maqueta del arco en el escritorio de la oficina oval en la Casa Blanca en una imagen divulgada en redes sociales.
9 de 11

10 de 11

Ha pavimentado el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, decorado el Despacho Oval con adornos dorados y está construyendo en la residencia presidencial un gran salón de baile al estilo de su mansión privada de Mar-a-Lago, en Florida.
11 de 11

Además, ha desplegado la Guardia Nacional en la capital para combatir la criminalidad en contra de la opinión de las autoridades locales demócratas.
