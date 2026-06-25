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Bukele envía equipo de rescatistas a Venezuela tras devastador terremoto

El Salvador envió rescatistas, médicos y perros de rescate a Venezuela tras los terremotos que dejan 188 muertos y más de 1,500 heridos en el país sudamericano

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 18:19 -
  • Agencia EFE
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Un equipo de rescatistas, personal médico y perros de rescate partieron este jueves desde El Salvador con rumbo a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate en el país sudamericano, golpeado el miércoles por dos fuertes terremotos que hasta el momento dejan 188 fallecidos y 1.520 heridos.

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Se trata de personal "altamente capacitado" para labores de búsqueda y rescate, según lo informó la Presidencia, quienes "llevan consigo los insumos necesario para la misión".

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El equipo lo integran elementos de la Fuerza Armada, de Protección Civil, del Sistema de Emergencias Médicas y son acompañados por perros de la Unidad Canina de Rescate del Ejército salvadoreño.

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Los elementos se reunieron en las instalaciones de la Base Área Militar, ubicada en el central departamento de La Paz y donde se prepararon y embalaron los insumos que complementan el contingente.

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El Salvador ha sido uno de los muchos países que se solidarizó con Venezuela tras los terremotos y le ofreció ayuda humanitaria de 300 rescatistas, medicamentos e insumos.

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El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió ánimos al pueblo venezolano, a través de un mensaje en X publicado la noche del miércoles.

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AME4538. SAN LUIS TALPA (EL SALVADOR), 25/06/2026.- Grupos de rescatistas y personal médico se preparan para viajar a Venezuela este jueves, en las instalaciones de la Base Área Militaren San Luis Talpa (El Salvador). Un equipo de rescatistas, personal médico y perros de rescate partieron con rumbo a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate en el país sudamericano, golpeado el miércoles por dos fuertes terremotos que hasta el momento dejan 188 fallecidos y 1.520 heridos. EFE/ Rodrigo Sura

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No obstante, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció al mandatario salvadoreño su ofrecimiento de apoyo y mandó a su Cancillería a coordinar los mecanismos necesarios para el recibimiento del contingente salvadoreño.

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AME4538. SAN LUIS TALPA (EL SALVADOR), 25/06/2026.- Grupos de rescatistas y personal médico se preparan para viajar a Venezuela este jueves, en las instalaciones de la Base Área Militaren San Luis Talpa (El Salvador). Un equipo de rescatistas, personal médico y perros de rescate partieron con rumbo a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate en el país sudamericano, golpeado el miércoles por dos fuertes terremotos que hasta el momento dejan 188 fallecidos y 1.520 heridos. EFE/ Rodrigo Sura

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El número de fallecidos en Venezuela se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez.

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Rodríguez detalló que, hasta el momento, hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, "algunos han debido ser evacuados", sin precisar la cifra.EFE

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Grupos de rescatistas y personal médico se preparan para viajar a Venezuela este jueves, en las instalaciones de la Base Área Militaren San Luis Talpa (El Salvador).

Rodrigo Sura / EFE
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Un equipo de rescatistas, personal médico y perros de rescate partieron con rumbo a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate en el país sudamericano, golpeado el miércoles por dos fuertes terremotos que hasta el momento dejan 188 fallecidos y 1.520 heridos. EFE

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