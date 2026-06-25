Bukele envía equipo de rescatistas a Venezuela tras devastador terremoto

AME4538. SAN LUIS TALPA (EL SALVADOR), 25/06/2026.- Grupos de rescatistas y personal médico se preparan para viajar a Venezuela este jueves, en las instalaciones de la Base Área Militaren San Luis Talpa (El Salvador). Un equipo de rescatistas, personal médico y perros de rescate partieron con rumbo a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate en el país sudamericano, golpeado el miércoles por dos fuertes terremotos que hasta el momento dejan 188 fallecidos y 1.520 heridos. EFE/ Rodrigo Sura