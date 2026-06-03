Capturan a hermanas y las acusan de ser narcotraficantes internacionales

Las autoridades señalaron que Brenda desempeñaba un papel clave dentro de la estructura criminal y era considerada la principal colaboradora de su padre. Mientras tanto, al momento de los operativos, la otra hija investigada, Bruna Nunes, era considerada prófuga. Además de las capturas, la Policía Federal realizó allanamientos relacionados con otros familiares, incluidos la esposa y los yernos de Mario Sergio Nunes.