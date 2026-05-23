La Novia de Honduras brilló con el tradicional desfile hípico de la Feria Isidra

La ciudad de La Ceiba vivió este sábado una de sus jornadas más esperadas con la celebración del tradicional desfile hípico en el marco del Carnaval Internacional de la Amistad 2026, evento que reunió a cientos de familias y visitantes nacionales e internacionales.
El carnaval, celebrado el penúltimo sábado de mayo en honor a San Isidro Labrador, patrono de La Ceiba, inició a las 3:00 de la tarde con un colorido desfile de carrozas, bandas musicales y caballos de distintas razas que recorrieron las principales calles de la denominada “Novia de Honduras”.
Decenas de caballos españoles, peruanos y de otras reconocidas razas participaron en el desfile hípico, montados por hombres y mujeres provenientes de diferentes regiones del país, quienes mostraron la elegancia, disciplina y belleza de sus ejemplares ante miles de espectadores.
Los caballos de raza se han convertido en uno de los principales atractivos del carnaval ceibeño debido a su porte, destreza y entrenamiento especializado.
Muchos asistentes aprovecharon la actividad para fotografiar a los ejemplares, considerados símbolos de tradición y cultura ecuestre en Honduras.
Entre las razas más admiradas destacaron los caballos españoles por su elegancia y movimientos refinados, así como los peruanos de paso, reconocidos por su andar suave y estilizado. También participaron ejemplares criollos y de otras líneas equinas que forman parte de las competencias y exhibiciones nacionales.
Los organizadores señalaron que el desfile hípico representa una tradición que fortalece la identidad cultural de la Feria Isidra y fomenta la convivencia familiar durante las festividades más importantes de la ciudad.
La Ceiba, conocida además como “Ceibita la bella”, recibió durante la semana miles de turistas atraídos por los “carnavalitos”, celebrados entre lunes y viernes en distintos barrios populares como antesala al gran carnaval internacional.
El desfile de carrozas y comparsas también llenó de música y color las calles ceibeñas, con agrupaciones artísticas y bandas que animaron a los asistentes durante varias horas en un ambiente de alegría y seguridad.
Las autoridades locales y el comité organizador confirmaron que todas las actividades se desarrollaron bajo un amplio dispositivo de seguridad coordinado con instituciones gubernamentales y cuerpos de socorro para garantizar el orden durante la celebración.
Uno de los momentos más esperados de la noche será la presentación del artista puertorriqueño Farruko, quien llegará a La Ceiba para interpretar varios de sus éxitos internacionales ante miles de asistentes que abarrotarán el recinto del carnaval.
La agrupación La Makina también forma parte de la cartelera musical de la Feria Isidra 2026 y pondrá a bailar al público con su tradicional merengue, consolidando la oferta artística preparada para el cierre de las festividades.
Con el desfile hípico, las comparsas y los conciertos internacionales, La Ceiba reafirma su posición como una de las ciudades más festivas de Honduras, manteniendo viva una tradición que cada año reúne cultura, turismo y entretenimiento en honor a San Isidro Labrador.
Con esta jornada, la ciudad cerró una de sus actividades más emblemáticas, dejando abierta la expectativa por el gran espectáculo musical y el cierre oficial de la Feria Isidra 2026.