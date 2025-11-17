Conoce los atractivos imperdibles del Paseo Navideño de Comayagua

El Tradicional Paseo Navideño de Comayagua brilló con miles de luces multicolores durante su encendido oficial, marcando el inicio de la temporada festiva en la ciudad colonial.
Familias completas se reunieron en el centro histórico para disfrutar de la magia navideña, creando un ambiente lleno de alegría, tradición y espíritu comunitario.
Niños y adultos quedaron maravillados con los adornos y la iluminación de las instalaciones temáticas que dan vida al esperado Paseo Navideño.
Visitantes nacionales y extranjeros recorrieron el Paseo Navideño, aprovechando cada espacio decorado para capturar fotografías memorables.
Artistas locales animaron la noche con un concierto especial, llenando de música y energía el inicio de la temporada festiva.
Las figuras navideñas instaladas a lo largo del paseo destacaron por su creatividad y tamaño, atrayendo la atención de los más pequeños.
Un espectacular show de juegos pirotécnicos iluminó el cielo de Comayagua, sorprendiendo al público con colores vibrantes y figuras luminosas.
El alcalde Carlos Miranda encabezó la ceremonia de encendido, destacando el esfuerzo de tres meses de preparación para convertir a Comayagua en destino turístico navideño.
Colaboradores municipales y voluntarios trabajaron arduamente para ofrecer una experiencia segura, organizada y llena de detalles para el público.
El imponente árbol está lleno de luces sincronizadas, se convirtie en uno de los principales atractivos de la ciudad mágica.
El encendido del Paseo Navideño marcó oficialmente el inicio de la Feria Patronal y de las celebraciones de fin de año en esta histórica ciudad hondureña.
La arquitectura colonial de Comayagua y su gente son el escenario perfecto para resaltar el encanto del evento y reforzar su atractivo turístico.