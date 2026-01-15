Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez: "Nunca quiso ser papá"

Para finalizar con la entrevista, Victoria Ruffo también aseguró que nunca le habló mal de su papá a José Eduardo, por lo que actualmente él tiene una idea propia de ambos y los conoce a la perfección. “A mi hijo nunca le dije nada malo de su papá, pero las cosas por su propio peso caen y él está en una edad donde sabe quién es quién. Sabe lo bueno y lo malo de sus papás y no hay necesidad de decirle nada, no tienes por qué envenenar, ni por qué decir nada, las cosas ellos solitos se dan cuenta tarde o temprano”, sentenció.