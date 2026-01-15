Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez: "Nunca quiso ser papá"

La actriz Victoria Ruffo abrió nuevamente el debate sobre su historia con Eugenio Derbez, al asegurar en una entrevista reciente que el actor y productor fue un padre ausente durante la infancia de José Eduardo Derbez. Según Ruffo, el principal problema fue que Derbez “nunca quiso ser papá”, lo que derivó en una relación distante y poco constante con su hijo.
En la charla con la periodista Mara Patricia Castañeda, Ruffo explicó que ella tuvo que criar sola a José Eduardo, mientras que Eugenio aparecía de manera esporádica. La actriz subrayó que esa falta de compromiso marcó la niñez de su hijo y dejó huella en su dinámica familiar.
“Mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo, que aparecía una vez al año, despertaba y decía: ‘Tengo un hijo, lo voy a ir a ver’, y a mí eso no me parecía bien para mi hijo, porque tú vas un día, lo ves, lo ilusionas y luego te desapareces”, explicó la protagonista de "Simplemente María".
Pese a que ya han pasado varios años, y ahora su hijo es papá, Ruffo confesó que le hubiera gustado que el actor se involucrara más en su educación
“Según mi punto de vista, desbalancea todo y yo no quería eso, yo quería que estuviera presente con su hijo, que hiciera tareas, que fuera al doctor, pero eso no pasaba”, agregó.
Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez no quería ser papá. De acuerdo con la actriz de 63 años, la razón por la que el actor de “No se aceptan devoluciones” no estuvo tan presente es porque “no quería ser papá”.
“Él lo ha dicho, no quería ser papá, no sabe ser papá porque nunca quiso ser papá, ahora es excelente amigo de sus hijos, amigo, pero ya no hay que cambiarles pañales, llevarlos al doctor”, expresó.
A pesar de que su experiencia con el actor y comediante no fue como le hubiera gustado, reconoce que actualmente hace un buen trabajo con Aitana, su hija menor fruto de su relación con Alessandra Rosaldo.
“Me sorprende ahorita, para bien, con su hija chiquita, porque está con ella, pero con los otros no”, aseguró.
Para finalizar con la entrevista, Victoria Ruffo también aseguró que nunca le habló mal de su papá a José Eduardo, por lo que actualmente él tiene una idea propia de ambos y los conoce a la perfección. “A mi hijo nunca le dije nada malo de su papá, pero las cosas por su propio peso caen y él está en una edad donde sabe quién es quién. Sabe lo bueno y lo malo de sus papás y no hay necesidad de decirle nada, no tienes por qué envenenar, ni por qué decir nada, las cosas ellos solitos se dan cuenta tarde o temprano”, sentenció.
La reacción de Eugenio Derbez. Las palabras de Victoria no pasaron desapercibidas. Eugenio Derbez, cuestionado por reporteros, intentó evadir el tema y señaló que ya había dado por cerrado ese capítulo de su vida.
El comediante comentó que, por respeto a su esposa Alessandra Rosaldo, a su nieta y al propio José Eduardo, prefería no abundar más en el asunto. Sin embargo, también dejó entrever que tiene "muchísimo que decir" sobre lo ocurrido.
En otra intervención, Derbez sugirió que las declaraciones de Ruffo buscan “reflectores”, y que su esposa Alessandra Rosaldo ya está cansada de que el tema resurja cada cierto tiempo.