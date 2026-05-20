Vicente Fernández Jr. reacciona a críticas por incluir a Nodal y Ángela

Vicente Fernández Jr. explicó en el programa La Mesa Caliente que la inclusión de Christian Nodal y Ángela Aguilar en el álbum póstumo Tributo al Rey con Banda respondió al talento y éxito que ambos artistas han alcanzado en la música regional mexicana.
El álbum “Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1” fue presentado en una conferencia de prensa realizada en el Rancho Los 3 Potrillos el jueves pasado. En el evento participaron Vicente Fernández Jr., y su madre María del Refugio Abarca, conocida como “Doña Cuquita”, quienes dieron detalles del proyecto desarrollado junto a Sony Music.
Además, reveló un detalle especial sobre la participación de Ángela Aguilar: según contó, fue la propia cantante quien le pidió interpretar el tema “La ley del monte”.
Ante las críticas en redes sociales por las nuevas versiones de los clásicos de Vicente Fernández, conocido como “El Charro de Huentitán”, el hijo mayor del intérprete defendió la participación de ambos artistas.
“Algo muy importante que sí quiero aclarar, si algo aprendí durante toda la carrera de mi padre y ahora entrando a la producción de un proyecto tan importante, es que los lugares son según la carrera e historia musical que ha ganado cada uno”, expresó.
Además, dijo:"Se vería muy mal de mi parte tener un disco con Alejandro Fernández, con Alex Fernández, con Camila, mi sobrina. No solamente están ellos dos; también están América, Emiliano, Valentina, mi hijo Ramón y estoy yo. Aprendí una palabra de un comentario del otro día: se podría tomar como nepotismo o abuso de poder", afirmó.
Vicente Fernández Jr. aseguró que en el siguiente proyecto incluirá a sus sobrinos e incluso, hijos, entre ellos Alejandro Fernández, Alex Fernández, Camila Fernández, América Fernández, Emiliano Fernández, Valentina Fernández y Ramón Fernández. Asimismo, adelantó que ya eligieron los temas que interpretarán.
"No soy de la manera de pensar que es igual la banda sinaloense y el mariachi. Mis sobrinos han conquistado un lugar en la música del mariachi y se han ganado un público cautivo", señaló. Hay que destacar que el álbum “Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1” fusiona banda y ranchero.
Durante la entrevista, Verónica Bastos, conductora de La Mesa Caliente, le preguntó sobre las críticas de personas que no simpatizan con Christian Nodal y Ángela Aguilar y cuestionan su participación en el álbum homenaje a Vicente Fernández.
Vicente Fernández Jr. respondió de forma contundente: “Como lo vuelvo a repetir, por su trayectoria musical, porque en las cuestiones personales nadie es nadie para juzgar”.
Sobre Ángela Aguilar, destacó que es una joven intérprete con gran preparación musical y una “voz preciosa”, además de reconocer la trayectoria artística de la dinastía Aguilar, integrada por Antonio Aguilar y Pepe Aguilar.
Respecto a Christian Nodal, resaltó el impacto y popularidad del cantante sonorense, a quien describió como uno de los artistas más escuchados del regional mexicano.