Stephie Morel se prepara para convertirse en Miss Honduras Universo 2026

Stephie Morel es una de las figuras hondureñas más visibles en la escena de la belleza internacional: una modelo, estudiante de Derecho y representante nacional que ha puesto el nombre de Honduras en alto en diversos certámenes.
Su presentación en redes sociales no solo da inicio a la competencia del Miss Honduras Universo 2026, sino que fortalece la visibilidad del certamen y celebra una belleza integral, moderna y cercana, donde la hermosa jovencita comienza a dejar su huella desde el mundo digital.
Stephie Morel es originaria de Choloma, y este año será la representante oficial del departamento de Cortés en el certamen más importante que busca a la sucesora de Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025.
Una de sus características distintivas en el mundo del modelaje es su altura imponente (alrededor de 1.83 m), lo que complementa su esbelta figura y le da una presencia que no pasa desapercibida en ningún lugar.
Uno de sus logros más importantes es haber obtenido el título de segunda finalista en el mismo certamen pero en el 2023, donde se dio a conocer como Miss Choloma cuando apenas tenía 19 años.
Posteriormente, Stephie fue coronada como Miss Supranational Honduras 2024, lo que le dio la oportunidad de representar a nuestro país en el concurso internacional Miss Supranational celebrado ese año en Polonia.
Durante su participación en Miss Supranational 2024, Stephie clasificó al Top 24, siendo la única representante centroamericana en lograrlo entre concursantes de todo el mundo. ¡Un gran orgullo nacional!
Stephie presentó distintos desfiles con atuendos que llamaron la atención, incluyendo uno inspirado en la ambientalista hondureña Berta Cáceres, diseñado en homenaje a su legado y lucha por los derechos y la naturaleza.
En redes sociales suele compartir su preparación, motivación y mensajes inspiradores dirigidos a jóvenes hondureñas para perseguir sus sueños con disciplina y dedicación. En Instagram tiene más de 15 mil seguidores.
Además de su enfoque en el modelaje y los certámenes, Stephie estudia Ciencias Jurídicas en la Universidad Privada de San Pedro Sula (Usap), donde sobresale por su inteligencia, carisma y dedicación.
Este año, la joven busca llegar al primer lugar del Miss Honduras Universo y así poder viajar a Puerto Rico para representarnos nuevamente a nivel mundial.