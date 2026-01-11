Shakira vuelve a enamorase este año de otro futbolista, según Mhoni Vidente

A Shakira le llegará el amor este 2026, así lo predijeron las cartas de Mhoni Vidente, quien asegura que otro futbolista le robará el corazón. Incluso, habló de compromiso.
"Shakira se compromete este año, viene siendo un futbolista también, va a ser más joven, a ella ya le gustaron los jovenazos", dijo en una transmisión para Unicable.
Pero no solo habló de la vida amorosa de la cantante colombiana, también del futuro de Gerard Piqué, de quien advierte que este año llegará al altar con Clara Chía: "También Piqué se casa con esa", dijo la vidente.
El 2025 estuvo lleno de rumores y especulaciones que vinculaban a Shakira y a su ex, Antonio de la Rúa, más allá de su supuesto lazo laboral.
Sin embargo, a principios de diciembre el presentador argentino Ángel de Brito aseveró que la cantante y el empresario presuntamente son pareja otra vez.
"Ahora volvió con Antonito", aseguró en su participación en el programa radiofónico 'Bondi Live'. "Hace rato", añadió, refiriéndose al tiempo en el que habría ocurrido la reconciliación.
"Y Shakira está pagando la casa de los De la Rúa, en Uruguay. Los pibitos [Milan y Sasha], de hecho, los dejó allá, no vinieron", explicó refiriéndose al concierto que ofreció la colombiana en Argentina hace unas semanas.
A pesar de los rumores, el paparazzo Jordi Martín desmintió la información, pues asegura que solo tienen "una bonita amistad" y De la Rúa es parte del equipo de trabajo de Shakira.
Por otro lado, Shakira ha confirmado que llevará la segunda etapa de su tour a Europa, Asia y Medio Oriente en 2026, tras una primera parte centrada en América.
Después de que los primeros shows en El Salvador se agotaran en menos de 24 h, Shakira sumó dos fechas más, llevando su residencia en Centroamérica a un total de cinco conciertos en febrero de 2026.