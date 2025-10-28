Raúl González revela que es gay tras 30 años de silencio

El presentador venezolano Raúl González, uno de los rostros más queridos del matutino Despierta América de Univision, sorprendió a la audiencia al revelar públicamente su orientación sexual. En una emotiva transmisión en vivo el 27 de octubre de 2025, González confesó que es gay, rompiendo un silencio que mantuvo por más de tres décadas.
La confesión se dio en el marco de la promoción de su libro La Verdad Muere de Pie, donde el conductor narra su proceso personal y las razones que lo llevaron a ocultar su identidad durante tanto tiempo. “Hoy me libero”, expresó con la voz entrecortada, visiblemente conmovido.
Raúl explicó que el principal motivo de su silencio fue una promesa hecha a su padre, quien le pidió que no revelara su orientación sexual mientras él estuviera vivo. “La mentira cansa, la mentira encadena y la verdad produce alivio”, dijo el presentador, describiendo el peso emocional que cargó durante años.
Durante la entrevista, González también compartió que en su juventud sintió culpa y vergüenza al descubrir su homosexualidad. A pesar de haber recibido apoyo de terapeutas y seres cercanos, el miedo al rechazo y a perder oportunidades profesionales lo mantuvo en silencio.
La reacción de sus compañeros de Despierta América fue inmediata y emotiva. Conductores como Karla Martínez y Jomari Goyso expresaron públicamente su apoyo, destacando el valor de Raúl al compartir su verdad. “Te respeto más que nunca”, escribió Goyso en redes sociales.
El anuncio de González ha sido ampliamente comentado en redes sociales, donde miles de usuarios han celebrado su valentía y autenticidad. Muchos han compartido mensajes de apoyo, destacando la importancia de figuras públicas que visibilicen la diversidad sexual.
Además de su impacto personal, la confesión de Raúl González ha abierto un espacio de conversación sobre la representación LGBTQ+ en los medios hispanos. Su historia ha sido vista como un ejemplo de resiliencia y como una invitación a vivir con libertad y sin miedo.
González aseguró que su decisión de hablar públicamente fue impulsada por un deseo profundo de encontrar paz interior. “No quiero seguir viviendo con miedo. Quiero que mi historia ayude a otros que están pasando por lo mismo”, afirmó.
Con esta revelación, Raúl González se suma a la lista de figuras públicas que han decidido compartir su orientación sexual en busca de autenticidad y conexión con su audiencia. Su historia, plasmada en su nuevo libro, promete inspirar a muchos dentro y fuera del mundo del espectáculo. Su madre públicamente ha dado su apoyo por el paso que Raúl ha dado.
Sus fans también le externaron su solidaridad y respaldo por medio de redes sociales. Le han dejado comentarios como: "Se INMENSAMENTE FELIZ!! Que nadie te diga lo contrario !! Te abrazo con el corazón!!". "Siempre he admirado por lo profesional y todo el conocimiento que tienes y ahora te admiro mas como persona, que bien por ti que te hayas liberado, bendiciones, que sigas triunfando en tu carrera profesional y personal"